7 декабря в Ташкенте состоялось торжественное собрание, приуроченное к 27-й годовщине со дня принятия Конституции Республики Узбекистан. С большим докладом на нем выступил президент страны Шавкат Мирзиёев.
В частности, президент очертил приоритеты реформирования государства, процитировал Платона, заверил общественность и средства массовой информации в безусловной поддержке, отметил необходимость совершенствования правоприменительной и судебной систем.
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