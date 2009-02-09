

7 декабря в Ташкенте состоялось торжественное собрание, приуроченное к 27-й годовщине со дня принятия Конституции Республики Узбекистан. С большим докладом на нем выступил президент страны Шавкат Мирзиёев.



В частности, президент очертил приоритеты реформирования государства, процитировал Платона, заверил общественность и средства массовой информации в безусловной поддержке, отметил необходимость совершенствования правоприменительной и судебной систем.



