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Президент очертил приоритеты

7 декабря в Ташкенте состоялось торжественное собрание, приуроченное к 27-й годовщине со дня принятия Конституции Республики Узбекистан. С большим докладом на нем выступил президент страны Шавкат Мирзиёев.

В частности, президент очертил приоритеты реформирования государства, процитировал Платона, заверил общественность и средства массовой информации в безусловной поддержке, отметил необходимость совершенствования правоприменительной и судебной систем.

Президент очертил приоритеты


Соб. инф.



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Просмотров: 611     8 декабря 2019


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