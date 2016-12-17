Сказки и быль



2 – 7 декабря 2019 года



Все ведущие газеты Узбекистана 3 декабря опубликовали отчет УзА «Определены задачи по ускорению реформ в следующем году». В нем говорится, что президент провел совещание по вопросам ускорения реформ в приоритетных направлениях, определения и обеспечения реализации целевых параметров на 2020 год.



В этот же день в печати публикуется четыре постановления президента «О мерах по преобразованию унитарного предприятия «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в акционерное общество», «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального информационного агентства Узбекистана», «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента» и «О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения».



Узбекские печатные СМИ 4 декабря опубликовали информацию УзА «Президент Узбекистана принял председателя города Душанбе».



В республиканских изданиях 6 декабря опубликованы указ «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане» и постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственных закупок и широкому привлечению субъектов предпринимательства к процессу государственных закупок».



В субботних номерах газет опубликован текст поздравления президента «Работникам сельского хозяйства Узбекистана». Помимо этого, под заголовком «Высокое проявление гуманизма» сообщается, что президент подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».



«Указом в связи с 27-летием принятия Конституции Республики Узбекистан и в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 92 гражданина, отбывающие срок наказания, которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления», - говорится в сообщении.



Газеты «Халк сузи и «Народное слово» 3 декабря опубликовали закон «О волонтерской деятельности», 7 декабря «О профессиональных союзах» и ««О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением прав ребенка».



Республиканские СМИ активно публикуют материалы, посвященные итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Со ссылкой на агентство «Дунё» ряд изданий перепечатали подборку откликов зарубежных экспертов под заголовком «Мы приветствуем проведение в Узбекистане саммита региональных лидеров». В республиканских газетах также публикуется материал УзА, озаглавленный «Центральная Азия стремится продвинуться в совместном решении общерегиональных вопросов». В нем говорится о том, что московским Центром Карнеги опубликована статья известного политолога, специалиста по Центральной Азии и СНГ А. Дубнова, посвященная Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.



«Впервые лидеры всех пяти государств региона оказались готовыми обсуждать центральноазиатские проблемы столь дружелюбно и конструктивно. Это дает надежду, что нынешняя попытка скоординировать региональные усилия будет более удачной, чем многочисленные предыдущие», - цитирует агентство российского политолога. Узбекские газеты также перепечатали материал УзА «На Ташкентской встрече главы государств Центральной Азии выразили приверженность укреплению взаимного сотрудничества». В нем приводится обзор турецкой прессы, рассказавшей об этом мероприятии.

Газеты «Халк сузи» (на узбекском языке) и «Правда Востока» 6 декабря перепечатали большую статью из российского издания «Московский комсомолец» под заголовком «Узбекистан идет на обгон».



«Хроники времен Президента Мирзиёева: как одна из самых закрытых бывших советских республик становится одной из самых динамичных», - написано в подзаголовке материала, занявшего больше одной газетной страницы.



Узбекские СМИ публикуют материалы, рассказывающие о ходе подготовки к выборам, а также посвященные Дню Конституции.



Партийные издания публикуют критику в адрес своих оппонентов. Так, газета «Миллий тиланиш» опубликовала реплику «Неужели это вы, господин Иноятов?». В заметке говорится о том, что после публикации заметки «Какие родственные отношения связывают сенатора Ворисову с лидером коммунистов России Зюгановым?», в соцсетях появились сообщения, что она подаст на издание в суд. Так оно и случилось. Правда, жалобу в прокуратуру подписал председатель НДПУ Улугбек Иноятов. Обращаясь к нему, редакция пишет: «Неужели партийный лидер с 30-летним стажем, не знает, что СМИ используют для критики оппонентов? Мало того, он обвиняет редакцию по трем статьям уголовного кодекса даже за еще неопубликованный материал», - удивляются авторы.



Газета «Махалла» подняла проблемы поставок электроэнергии. В статье «Начали отключать свет: что говорят ответственные лица?» приводятся аргументы представителей электросетей. Они признают дефицит электроэнергии, технические сбои, но и потребителей считают ответственными за такое положение дел – граждане не экономят электроэнергию, не платят за нее вовремя, допускаются хищения...



В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована большая статья под заголовком «Обманутые на волне мечты». Автор начинает с примеров массового обмана желающих выехать на заработки за рубеж частными фирмами занятости. Он обращает внимание на то, что раньше мошенники действовали более осторожно и скрытно, а сейчас просто нагло собирают деньги и широко тратят на себя – покупают дома, машины, предприятия... Потом рассказывает о другой уловке, которой не гнушаются и государственные структуры. При этом он напомнил, как торговали в стране автомобилями. Деньги брали задолго до того, как покупатель мог получить машину. Средства, поступавшие на счет в банк автопроизводителей, давали немалые проценты. А заплативший немалые деньги человек после долго ожидания еще и доплачивал в случае роста цен на авто.



По мнению автора, объединяет эти история то, что люди ради достижения своих желаний, легко поддаются на обман и попадаются на уловки мошенников.



В газете «Ишонч» 3 декабря опубликована критическая заметка о плачевном положении школы в одном из районов Хорезмской области «Не обрушилась - значит, может работать». В ней говорится, что это учебное заведение ни разу капитально не ремонтировали со дня его строительства в 1974 году. «В классах пахнет сыростью, стены обшарпаны и покрыты трещинами. Спортивный зал закрыт на ключ, потому что может в любой момент рухнуть. А ведь здесь в две смены учатся более одной тысячи учащихся», - пишет автор.



В этом же издании поднята проблема инвалидов по зрению в материале «Пока сам не окажешься в таком положении, боль другого не почувствуешь». Автор пишет, что в Сырдарьинской области нет ни одного специализированного учебного заведения для слабовидящих детей. Обращения в хокимият пока безуспешны. А в школах-интернатах других регионов ввели правило отправлять на выходные детей домой. Это создает немало трудностей, тем более, что ни на дорогах, ни в общественном транспорте условий для инвалидов нет.



Газета «Хукук» 6 декабря опубликовала статью под заголовком «Черное отношение к «Красной книге». В ней рассказывается об участившихся случаях уничтожения в республике животных и птиц, включенных в «Красную книгу». «Некоторые с гордостью выставляют свои охотничьи трофеи в соцсетях, даже не понимая, что нанесли урон природе и их действия подлежат наказанию», - пишет автор.



В реплике «Вирус в вашем доме», опубликованной в еженедельнике «Жамият» говорится о низком уровне рекламы, которую размещает узбекское телевидение.



Газета «Хуррият» 6 декабря опубликовала небольшую заметку «Кто приватизировал остановку?». Речь о том, что некоторые предприниматели остановки общественного транспорта превращают в свою собственность и распоряжаются ими соответственно. В качестве примера приводится одна из остановок возле аграрного университета. «Предприниматель, занимающийся торговлей внутри помещения остановки, реализует здесь лаваш, оказывает компьютерные услуги, оформляет кредит на приобретение бытовой техники. Только обычным пассажирам места там не остается. Тем более, что «хозяин», уходя по своим делам», закрывает остановку», - пишет автор.



Все ведущие газеты Узбекистана 3 декабря опубликовали отчет УзА «Определены задачи по ускорению реформ в следующем году». В нем говорится, что президент провел совещание по вопросам ускорения реформ в приоритетных направлениях, определения и обеспечения реализации целевых параметров на 2020 год.В этот же день в печати публикуется четыре постановления президента «О мерах по преобразованию унитарного предприятия «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в акционерное общество», «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального информационного агентства Узбекистана», «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента» и «О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения».Узбекские печатные СМИ 4 декабря опубликовали информацию УзА «Президент Узбекистана принял председателя города Душанбе».В республиканских изданиях 6 декабря опубликованы указ «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане» и постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственных закупок и широкому привлечению субъектов предпринимательства к процессу государственных закупок».В субботних номерах газет опубликован текст поздравления президента «Работникам сельского хозяйства Узбекистана». Помимо этого, под заголовком «Высокое проявление гуманизма» сообщается, что президент подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».«Указом в связи с 27-летием принятия Конституции Республики Узбекистан и в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 92 гражданина, отбывающие срок наказания, которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления», - говорится в сообщении.Газеты «Халк сузи и «Народное слово» 3 декабря опубликовали закон «О волонтерской деятельности», 7 декабря «О профессиональных союзах» и ««О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением прав ребенка».Республиканские СМИ активно публикуют материалы, посвященные итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Со ссылкой на агентство «Дунё» ряд изданий перепечатали подборку откликов зарубежных экспертов под заголовком «Мы приветствуем проведение в Узбекистане саммита региональных лидеров». В республиканских газетах также публикуется материал УзА, озаглавленный «Центральная Азия стремится продвинуться в совместном решении общерегиональных вопросов». В нем говорится о том, что московским Центром Карнеги опубликована статья известного политолога, специалиста по Центральной Азии и СНГ А. Дубнова, посвященная Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.«Впервые лидеры всех пяти государств региона оказались готовыми обсуждать центральноазиатские проблемы столь дружелюбно и конструктивно. Это дает надежду, что нынешняя попытка скоординировать региональные усилия будет более удачной, чем многочисленные предыдущие», - цитирует агентство российского политолога. Узбекские газеты также перепечатали материал УзА «На Ташкентской встрече главы государств Центральной Азии выразили приверженность укреплению взаимного сотрудничества». В нем приводится обзор турецкой прессы, рассказавшей об этом мероприятии.Газеты «Халк сузи» (на узбекском языке) и «Правда Востока» 6 декабря перепечатали большую статью из российского издания «Московский комсомолец» под заголовком «Узбекистан идет на обгон».«Хроники времен Президента Мирзиёева: как одна из самых закрытых бывших советских республик становится одной из самых динамичных», - написано в подзаголовке материала, занявшего больше одной газетной страницы.Узбекские СМИ публикуют материалы, рассказывающие о ходе подготовки к выборам, а также посвященные Дню Конституции.Партийные издания публикуют критику в адрес своих оппонентов. Так, газета «Миллий тиланиш» опубликовала реплику «Неужели это вы, господин Иноятов?». В заметке говорится о том, что после публикации заметки «Какие родственные отношения связывают сенатора Ворисову с лидером коммунистов России Зюгановым?», в соцсетях появились сообщения, что она подаст на издание в суд. Так оно и случилось. Правда, жалобу в прокуратуру подписал председатель НДПУ Улугбек Иноятов. Обращаясь к нему, редакция пишет: «Неужели партийный лидер с 30-летним стажем, не знает, что СМИ используют для критики оппонентов? Мало того, он обвиняет редакцию по трем статьям уголовного кодекса даже за еще неопубликованный материал», - удивляются авторы.Газета «Махалла» подняла проблемы поставок электроэнергии. В статье «Начали отключать свет: что говорят ответственные лица?» приводятся аргументы представителей электросетей. Они признают дефицит электроэнергии, технические сбои, но и потребителей считают ответственными за такое положение дел – граждане не экономят электроэнергию, не платят за нее вовремя, допускаются хищения...В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована большая статья под заголовком «Обманутые на волне мечты». Автор начинает с примеров массового обмана желающих выехать на заработки за рубеж частными фирмами занятости. Он обращает внимание на то, что раньше мошенники действовали более осторожно и скрытно, а сейчас просто нагло собирают деньги и широко тратят на себя – покупают дома, машины, предприятия... Потом рассказывает о другой уловке, которой не гнушаются и государственные структуры. При этом он напомнил, как торговали в стране автомобилями. Деньги брали задолго до того, как покупатель мог получить машину. Средства, поступавшие на счет в банк автопроизводителей, давали немалые проценты. А заплативший немалые деньги человек после долго ожидания еще и доплачивал в случае роста цен на авто.По мнению автора, объединяет эти история то, что люди ради достижения своих желаний, легко поддаются на обман и попадаются на уловки мошенников.В газете «Ишонч» 3 декабря опубликована критическая заметка о плачевном положении школы в одном из районов Хорезмской области «Не обрушилась - значит, может работать». В ней говорится, что это учебное заведение ни разу капитально не ремонтировали со дня его строительства в 1974 году. «В классах пахнет сыростью, стены обшарпаны и покрыты трещинами. Спортивный зал закрыт на ключ, потому что может в любой момент рухнуть. А ведь здесь в две смены учатся более одной тысячи учащихся», - пишет автор.В этом же издании поднята проблема инвалидов по зрению в материале «Пока сам не окажешься в таком положении, боль другого не почувствуешь». Автор пишет, что в Сырдарьинской области нет ни одного специализированного учебного заведения для слабовидящих детей. Обращения в хокимият пока безуспешны. А в школах-интернатах других регионов ввели правило отправлять на выходные детей домой. Это создает немало трудностей, тем более, что ни на дорогах, ни в общественном транспорте условий для инвалидов нет.Газета «Хукук» 6 декабря опубликовала статью под заголовком «Черное отношение к «Красной книге». В ней рассказывается об участившихся случаях уничтожения в республике животных и птиц, включенных в «Красную книгу». «Некоторые с гордостью выставляют свои охотничьи трофеи в соцсетях, даже не понимая, что нанесли урон природе и их действия подлежат наказанию», - пишет автор.В реплике «Вирус в вашем доме», опубликованной в еженедельнике «Жамият» говорится о низком уровне рекламы, которую размещает узбекское телевидение.