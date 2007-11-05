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Отечество славит, которое есть

В день 27-й годовщины принятия Государственного гимна Республики Узбекистан на сайте http://gimn.uz был впервые представлен его поэтический перевод на русский язык. Автором перевода выступил узбекский литератор Ораз Абдуразаков.

«До последнего времени не существовало поэтических переводов гимна Узбекистана на другие языки, – комментирует Ораз Абдуразаков. – В своём недавнем выступлении глава нашего государства отметил, что узбекский язык является для народа символом национального самосознания. Поэтому я попытался донести глубокий смысл, величие и красоту текста гимна как до русскоязычных сограждан, так и до соседей по региону и Содружеству. Надеюсь, что кого-то это стимулирует к более глубокому изучению языка, символики и истории нашего края».

Особенностью предложенного Абдуразаковым текста является его полное ритмическое соответствие мелодии Мутала Бурханова. При этом автор перевода не призывает к альтернативному исполнению гимна.

«Поэтическая форма перевода всего лишь делает его, на мой взгляд, более доступным и лёгким для восприятия. Я искренне надеюсь, что опубликованный мною текст посодействует лучшему пониманию культуры Узбекистана за рубежом. При этом, разумеется, в соответствии с законом, публично исполняться он должен, как и ранее, исключительно на языке оригинала», – отметил Ораз Абдуразаков.

Текст перевода:

I
Светлый край свободный, общий наш успех,
Ты спасительный друг и спутник, милосерден для всех!
Созидания путь, мудрости оплот,
Славой ты воссияй, пока мир живёт!

Припев
Злато долин – родной мой Узбекистан,
Предков мощь, слава их навсегда с тобой!
Дух великих людей нам по праву дан,
Очарован весь свет этою землёй!

II
Веры жив твой светоч, щедрый мой народ.
Молодых поколений воля, как крыло, нас несёт!
Независимый край, мирная стезя,
Правдой ты расцветай, родина моя!

Напомним, что Государственный гимн Республики Узбекистан утверждён 10 декабря 1992 года Законом «О Государственном гимне Республики Узбекистан» Постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан на 11-й сессии парламента.

Отечество славит, которое есть


Соб. инф.



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Просмотров: 1378     10 декабря 2019


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