От ворот поворот



10 декабря Генеральная прокуратура Узбекистана озвучила причину отказа швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой во въезде в Узбекистан. Пояснив, что законодательством деятельность иностранных адвокатов на территории нашей страны не предусмотрена, а предыдущее пребывание Г. Манжи было продиктовано исключительно ходатайством швейцарских властей, прокуратура обвинила адвоката в нарушении профессиональной этики, выразившемся «в нагнетании обстановки деструктивного характера» и других нехороших деяниях.



Одновременно прокуратура заявила, что адвокаты «соучастников Каримовой Г. по уголовному делу в Швейцарии продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан».



Напомним, что все приговоры судов, ранее вынесенные в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана, были провозглашены в обстановке строжайшей секретности, а с каждого адвоката, участвовавшего в процессах, была взята подписка о неразглашении. В случае нарушения навязанных условий, адвокатов могли лишить лицензии и привлечь к уголовной ответственности.



В аналогичном режиме судили и всех бывших высокопоставленных чиновников силового блока, включая бывших генеральных прокуроров Узбекистана.







Одновременно прокуратура заявила, что адвокаты «соучастников Каримовой Г. по уголовному делу в Швейцарии продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан».Напомним, что все приговоры судов, ранее вынесенные в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана, были провозглашены в обстановке строжайшей секретности, а с каждого адвоката, участвовавшего в процессах, была взята подписка о неразглашении. В случае нарушения навязанных условий, адвокатов могли лишить лицензии и привлечь к уголовной ответственности.