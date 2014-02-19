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От ворот поворот

10 декабря Генеральная прокуратура Узбекистана озвучила причину отказа швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой во въезде в Узбекистан. Пояснив, что законодательством деятельность иностранных адвокатов на территории нашей страны не предусмотрена, а предыдущее пребывание Г. Манжи было продиктовано исключительно ходатайством швейцарских властей, прокуратура обвинила адвоката в нарушении профессиональной этики, выразившемся «в нагнетании обстановки деструктивного характера» и других нехороших деяниях.

Одновременно прокуратура заявила, что адвокаты «соучастников Каримовой Г. по уголовному делу в Швейцарии продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан».

Напомним, что все приговоры судов, ранее вынесенные в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана, были провозглашены в обстановке строжайшей секретности, а с каждого адвоката, участвовавшего в процессах, была взята подписка о неразглашении. В случае нарушения навязанных условий, адвокатов могли лишить лицензии и привлечь к уголовной ответственности.

В аналогичном режиме судили и всех бывших высокопоставленных чиновников силового блока, включая бывших генеральных прокуроров Узбекистана.

От ворот поворот


Соб. инф.



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Просмотров: 1339     11 декабря 2019


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