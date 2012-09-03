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С миру по нитке

В Узбекистане принят ряд законодательных актов, увеличивающих поборы с населения и бизнеса. В частности, Советы (Кенгаши) народных депутатов областей и города Ташкента наделены правом вводить специальный сбор за бензин, дизельное топливо, метан и пропан, реализуемые потребителям автозаправочными и газозаправочными станциями. Размер сбора не должен превышать 25 сумов за единицу топлива, а деньги, полученные таким образом с владельцев автотранспорта, предполагается пустить на ремонт и строительство дорог.

Кроме того, депутаты областного и городского масштабов наделены правом устанавливать ежегодный сбор за владение автотранспортным средством, определять размеры платы за его техосмотр и стоимость парковки на платных автостоянках.

Шутники не исключают, что скоро в Узбекистане введут налог (сбор) на пешие прогулки с привязкой к объему потребляемого резидентом воздуха. Налог будут определять, исходя из размера и количества пар обуви физического лица, его возраста, объема легких и периодичности выхода за пределы жилого или служебного помещения. Дополнительными поступлениями в местные бюджеты будут компенсированы откаты по тендерам на асфальтирование дорог и тротуаров, закупку саженцев взамен вырубленных деревьев и создание придорожной инфраструктуры.

С миру по нитке


Соб. инф.



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Просмотров: 1911     12 декабря 2019


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