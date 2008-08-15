Статья есть, прецедента нет.



В марте 2019 года к жителям домов, расположенных между 5,2,3 проездами ул. С. Азимова Яшнабадского района пришли представители ООО TRAINING PROJECT. Предъявив решение хокима г. Ташкента №488 от 27.03.2018г., они сообщили, что желают заняться на этом месте предпринимательской деятельностью - снести их дома, построить элитное жильё и, продав квартиры, получить прибыль. Оказалось, что решением хокима земельный участок в размере 2,1га. выделен этой фирме для строительства многоэтажных жилых домов.



Собственники домов подали в административный суд Чиланзарского района заявление «О признании решения хокима недействительным», указав, что оно вынесено в нарушение п.12 Положения, утвержденного ПКМ РУз №54 от 25.02.2013г. Содержание п.12: «В случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами …..., заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков».



В суде представитель хокимията заявил, что решение хокима принято на основании Протокольного решения КМ РУз №01-05/121-1 от 02.02.2018г. и представил незаверенную ксерокопию, состоящую из 4 листов. Собственникам удалось получить из КМ РУз незаверенную копию Протокола с таким же номером и с этой же датой, но состоящую из 15 листов, и в ней нет ни слова о выделении указанного участка земли. Оказалось, что это два совершенно разных документа! Ходатайство собственников об истребовании из Кабинета Министров заверенной копии Протокола с этой датой и с этим номером суд отказал! Доказательства суду оказались ненужными! Решением суда было отказано в признании решения хокима недействительным. В решении суд даже не обсудил и не сделал вывод о необоснованности довода заявителей о том, что решение хокима вынесено в нарушение пункта 12 Положения, утвержденного ПКМ РУз №54! Получается, что судья Каюмов Б. рассмотрел указанное дело с позиции: приводите хоть какие доводы, все равно обсуждать и учитывать их не буду, в удовлетворении Ваших требований все равно откажу.



После этого собственникам удалось получить из секретариата КМ РУз заверенную копию протокола КМ РУз №01-05/121-1 от 02.02.2018г., и эта копия полностью соответствовала полученной ими ранее копии, состоящей из 15 листов. Застройщик не смог предоставить заверенную копию протокола КМ, состоящую из 4 листов. Возникло подозрение, что этого протокола не существует и решение хокима, возможно, вынесено на основании подложного протокола КМ.



На решение суда Чиланзарского района была подана кассационная жалоба. Судебные заседания кассационной инстанции административного суда г. Ташкента оставили ужасные впечатления. Судебная коллегия под председательством судьи Мирзаевой И., поставив перед собой цель любыми способами оставить в силе незаконное решение суда, вела судебные заседания, пренебрегая всеми нормами Кодекса об административном судопроизводстве. Сложилось ощущение, что судьи вообще не знакомы с нормами этого Кодекса или им наплевать на них.



18.11.2019 года в суде наш адвокат изложил свои письменные доводы о незаконности решения суда. После чего судебная коллегия отложила заседание суда.



25.11.2019 года в судебном заседании судья Мирзаева И. сообщила, что в канцелярию суда из хокимията поступили документы. Представители хокимията и Застройщика представили суду еще несколько документов. Судья предложила адвокату ознакомиться с ними. На вопрос адвоката: где сопроводительное письмо хокимията и почему поступившие из хокимията копии документов надлежащим образом не заверены, судьи не отреагировали. Адвокат заявил ходатайство: прошу разрешить снять копии с документов в количестве более 70 листов, предоставленных хокимиятом и третьим лицом и, отложив судебное заседание, дать время для ознакомления и подготовки письменного мнения.



В соответствии со ст.147 Кодекса об административном судопроизводстве: «Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле,… разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле, суд выносит определение».



Но судья Мирзаева И., грубо нарушая эту норму закона, не заслушивая мнения сторон по ходатайству адвоката, объявила, что суд переходит к прениям сторон. На вопрос адвоката: «Моё ходатайство отклонили?», судья ответила: «Отклоняю». Возражения адвоката о том, что судья не спросила у прокурора и у других участников процесса мнение по его ходатайству, тем самым грубо нарушила требования процессуального Кодекса, остались без какого-либо внимания. После такого беспредела адвокат вынужден был заявить отвод всему составу суда и попросил дать ему время для подготовки письменного заявления.



Но судья Мирзаева И. сказала, что во время прений сторон адвокат не имеет права подавать заявления об отводе?! Как это нужно понимать? Неужели судья не знает элементарные процессуальные нормы? Как может Истец или Ответчик излагать свои мнения в прениях сторон, если у них возникли сомнения в объективности и беспристрастности судей, говоря другими словами, если они уже не верят этим судьям?! В этом случае никто не может ограничить их право заявить отвод!



Адвокат сказал, что в любое время имеет право заявлять отвод. Не выдержав такого напора адвоката, судья Мирзаева И. сказала: «Так, суд на месте определяет, чтобы вывести Вас за пределы судебного заседания! Давайте, выходите отсюда! Быстрее!». Затем она поручила секретарю суда вывести адвоката из зала суда. Вот тут мы, пятеро истцов, поняли, что попали не в суд, а в судилище и вместе с адвокатом покинули зал судебного заседания.



Оказывается, в этот же день кассационная инстанция административного суда г. Ташкента вынесла постановление об оставлении решения суда Чиланзарского района без изменения. Ознакомление с постановлением показало, что и в нем доводы заявителей остались без какого-либо обсуждения.



Суды не должны так нагло и грубо пренебрегать законами. Ведь все решения выносятся от имени Республики Узбекистан! Заведомо незаконные решения судов подрывают веру населения в справедливость в системе правосудия.



Когда другие средства исчерпаны, права граждан призван защитить суд. Судьи обязаны подчиняться только закону. Обращаясь в суд за защитой нарушенных прав, граждане, в подтверждение своих требований приводят конкретные доводы. В мотивировочной части решения судья обязан указать основания, по которым отклонил доводы лиц, участвующих в деле (ст.158 КоАС). Полное отсутствие в решениях, определениях и постановлениях суда оснований отклонения доводов заявителей свидетельствует о нежелании судей объективно и в рамках закона разрешить возникший конфликт. Требования ст.158 КоАС РУз хорошо известны всем судьям. Поэтому решения и определения, вынесенные с явным игнорированием этих требований закона, а также с грубейшим нарушением процессуальных правил, ущемлением прав участников процесса, должны квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст.231 УК РУз: вынесение заведомо неправосудного решения.



Циринский Г.Е.

Ананова Р.В.

Абдуллаева О.А.

Фадеичева М.В.

Кудрявцева Н.Г.

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От редакции



Председатель Высшего судейского совета Убайдулла Мингбаев в интервью газете «Человек и право» («Инсон ва ҳуқуқ»)



Статья есть, прецедента нет.

Собственники домов подали в административный суд Чиланзарского района заявление «О признании решения хокима недействительным», указав, что оно вынесено в нарушение п.12 Положения, утвержденного ПКМ РУз №54 от 25.02.2013г. Содержание п.12: «В случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами …..., заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков».В суде представитель хокимията заявил, что решение хокима принято на основании Протокольного решения КМ РУз №01-05/121-1 от 02.02.2018г. и представил незаверенную ксерокопию, состоящую из 4 листов. Собственникам удалось получить из КМ РУз незаверенную копию Протокола с таким же номером и с этой же датой, но состоящую из 15 листов, и в ней нет ни слова о выделении указанного участка земли. Оказалось, что это два совершенно разных документа! Ходатайство собственников об истребовании из Кабинета Министров заверенной копии Протокола с этой датой и с этим номером суд отказал! Доказательства суду оказались ненужными! Решением суда было отказано в признании решения хокима недействительным. В решении суд даже не обсудил и не сделал вывод о необоснованности довода заявителей о том, что решение хокима вынесено в нарушение пункта 12 Положения, утвержденного ПКМ РУз №54! Получается, что судья Каюмов Б. рассмотрел указанное дело с позиции: приводите хоть какие доводы, все равно обсуждать и учитывать их не буду, в удовлетворении Ваших требований все равно откажу.После этого собственникам удалось получить из секретариата КМ РУз заверенную копию протокола КМ РУз №01-05/121-1 от 02.02.2018г., и эта копия полностью соответствовала полученной ими ранее копии, состоящей из 15 листов. Застройщик не смог предоставить заверенную копию протокола КМ, состоящую из 4 листов. Возникло подозрение, что этого протокола не существует и решение хокима, возможно, вынесено на основании подложного протокола КМ.На решение суда Чиланзарского района была подана кассационная жалоба. Судебные заседания кассационной инстанции административного суда г. Ташкента оставили ужасные впечатления. Судебная коллегия под председательством судьи Мирзаевой И., поставив перед собой цель любыми способами оставить в силе незаконное решение суда, вела судебные заседания, пренебрегая всеми нормами Кодекса об административном судопроизводстве. Сложилось ощущение, что судьи вообще не знакомы с нормами этого Кодекса или им наплевать на них.18.11.2019 года в суде наш адвокат изложил свои письменные доводы о незаконности решения суда. После чего судебная коллегия отложила заседание суда.25.11.2019 года в судебном заседании судья Мирзаева И. сообщила, что в канцелярию суда из хокимията поступили документы. Представители хокимията и Застройщика представили суду еще несколько документов. Судья предложила адвокату ознакомиться с ними. На вопрос адвоката: где сопроводительное письмо хокимията и почему поступившие из хокимията копии документов надлежащим образом не заверены, судьи не отреагировали. Адвокат заявил ходатайство: прошу разрешить снять копии с документов в количестве более 70 листов, предоставленных хокимиятом и третьим лицом и, отложив судебное заседание, дать время для ознакомления и подготовки письменного мнения.В соответствии со ст.147 Кодекса об административном судопроизводстве: «Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле,… разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле, суд выносит определение».Но судья Мирзаева И., грубо нарушая эту норму закона, не заслушивая мнения сторон по ходатайству адвоката, объявила, что суд переходит к прениям сторон. На вопрос адвоката: «Моё ходатайство отклонили?», судья ответила: «Отклоняю». Возражения адвоката о том, что судья не спросила у прокурора и у других участников процесса мнение по его ходатайству, тем самым грубо нарушила требования процессуального Кодекса, остались без какого-либо внимания. После такого беспредела адвокат вынужден был заявить отвод всему составу суда и попросил дать ему время для подготовки письменного заявления.Но судья Мирзаева И. сказала, что во время прений сторон адвокат не имеет права подавать заявления об отводе?! Как это нужно понимать? Неужели судья не знает элементарные процессуальные нормы? Как может Истец или Ответчик излагать свои мнения в прениях сторон, если у них возникли сомнения в объективности и беспристрастности судей, говоря другими словами, если они уже не верят этим судьям?! В этом случае никто не может ограничить их право заявить отвод!Адвокат сказал, что в любое время имеет право заявлять отвод. Не выдержав такого напора адвоката, судья Мирзаева И. сказала: «Так, суд на месте определяет, чтобы вывести Вас за пределы судебного заседания! Давайте, выходите отсюда! Быстрее!». Затем она поручила секретарю суда вывести адвоката из зала суда. Вот тут мы, пятеро истцов, поняли, что попали не в суд, а в судилище и вместе с адвокатом покинули зал судебного заседания.Оказывается, в этот же день кассационная инстанция административного суда г. Ташкента вынесла постановление об оставлении решения суда Чиланзарского района без изменения. Ознакомление с постановлением показало, что и в нем доводы заявителей остались без какого-либо обсуждения.Суды не должны так нагло и грубо пренебрегать законами. Ведь все решения выносятся от имени Республики Узбекистан! Заведомо незаконные решения судов подрывают веру населения в справедливость в системе правосудия.Когда другие средства исчерпаны, права граждан призван защитить суд. Судьи обязаны подчиняться только закону. Обращаясь в суд за защитой нарушенных прав, граждане, в подтверждение своих требований приводят конкретные доводы. В мотивировочной части решения судья обязан указать основания, по которым отклонил доводы лиц, участвующих в деле (ст.158 КоАС). Полное отсутствие в решениях, определениях и постановлениях суда оснований отклонения доводов заявителей свидетельствует о нежелании судей объективно и в рамках закона разрешить возникший конфликт. Требования ст.158 КоАС РУз хорошо известны всем судьям. Поэтому решения и определения, вынесенные с явным игнорированием этих требований закона, а также с грубейшим нарушением процессуальных правил, ущемлением прав участников процесса, должны квалифицироваться как преступление, предусмотренное ст.231 УК РУз: вынесение заведомо неправосудного решения.Председатель Высшего судейского совета Убайдулла Мингбаев в интервью газете «Человек и право» («Инсон ва ҳуқуқ») рассказал , что среди судей страны преступления, связанные с коррупцией, не уменьшаются. Ничего удивительного, поскольку ст. 231 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, не работает.