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Пособие на погребение

Наконец можно посмотреть утвержденный единогласно парламентом бюджет Республики Узбекистан на 2020 год без картинок - только цифры. Отличия бюджета не только в том, что он принят в виде закона и не только в том, что расходы расписаны по министерствам и ведомствам, но и в том, что бюджет консолидирован с государственными целевыми фондами.

Сам по себе бюджет профицитный - на 6,8 трлн. сумов. Но вместе с этими фондами, а также с расходами на государственные программы за счет внешнего долга, дефицит составляет 17 819 млрд. Трансферт из бюджета целевым фондам составляет 9 248 млрд. Но у некоторых из фондов и так имеются средства. Общий остаток средств, прогнозируемый на 1 января 2020 года, составляет 5 535 млрд. Из них, например, по фонду поддержки предпринимательства прогноз остатка средств на 1 января 2020 года составляет 865 млрд. Тем не менее, фонд получает из бюджета еще 150 млрд.

Интересная картина получается с внебюджетным пенсионным фондом Узбекистана. Прогноз неиспользованных средств фонда на 1 января 2020 года составит более чем приличную сумму – 4 284 миллиарда сумов. При этом, в бюджете предусмотрено дополнительное выделение 8 000 млрд в следующем году. Но пенсионерам рано радоваться - остаток средств на 2021 год предусмотрен в размере 3 750 млрд. То есть, далеко не все выделенные деньги будут направлены на выплату пенсий и пособий.

Обратимся к сайту пенсионного фонда. По состоянию на 1 ноября 2019 года общая численность получателей пенсий и пособий в Узбекистане составляет 3 645 тысяч человек. В том числе, 2 730 тысяч пенсионеров по старости, по инвалидности - 380 тысяч, по потере кормильца -178 тысяч, получателей социальных пособий - 356 тысяч человек. Средняя пенсия составляет 674 272 сума. Но это средняя температура по больнице. Пенсия по случаю потери кормильца - всего 464 тысячи сумов. Пособие по старости - 267 650 сумов, дети-инвалиды до 16 лет, а их в Узбекистане 110 тысяч, получают всего 436 тысяч сумов. Даже в доллары не хочется пересчитывать...

Посмотрим, как обстояло дело с деньгами пенсионного фонда в прошлом году. Остаток средств на 1 января 2018 года составил 3 007 млрд сумов, ожидаемый остаток на 1 января 2019 года – 2 765 млрд. За 9 месяцев текущего года расходы на выплату пенсий и пособий составили всего 19 166 млрд.

Непонятная арифметика получается. Почему при наличии средств нельзя увеличить пенсии и пособия наименее защищенным слоям населения? Или слишком много чиновников считает, что на 500-600 тысяч сумов можно достаточно комфортно жить в Узбекистане? Или же выгодно выделять средства, заведомо зная, что они не будут израсходованы? Бюджет при этом будет дефицитным, дефицит можно закрывать внешним заимствованиями, за которые придется немало платить (на обслуживание государственного долга в бюджете на следующий год заложено 3 289 млрд сумов).

Во многих странах пенсионные деньги - это желанные средства для инвестиций. Самый простой путь - размещение временно неиспользуемых пенсионных средств на депозитах уполномоченных правительством банках, как правило, государственных, с целью получения дополнительных доходов. Судя по информации Пенсионного фонда, эффективное управление этими средствами не предусмотрено.

... Самые резвые кандидаты на депутатские мандаты перед парламентскими выборами брызжут идеями, предлагая даже перебросить в Узбекистан стоки сибирских рек, будто СССР еще существует или Узбекистан – уже один из федеральных округов России. Хорошо, хоть не сток Янцзы. Но ни у одного партийного члена почему-то не возникло мысли проанализировать состояние пенсионного обеспечения, равно как и управления средствами, аккумулированными на эти цели.

Впрочем, не всё так плохо. В Узбекистане увеличили размер пособия на погребение. Торопят, что ли...

Пособие на погребение


Григорий Борисов, юрист.



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Просмотров: 1213     13 декабря 2019


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