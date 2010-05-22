Вперёд, на восход

17 декабря начинается официальный визит президента Узбекистана в Японию. По имеющейся в редакции информации, курс на Страну восходящего солнца возьмут два авиалайнера – президентский и арендованный для стремящихся быть рядом А-310.

В Узбекистане не забыли, что после окончания второй мировой войны 20 тысяч японских военнопленных строили на территории Узбекской ССР не только промышленные предприятия, но и объекты культурно-просветительского назначения. В частности, здание Государственного Академического Большого театра оперы и балета, выдержавшее землетрясение 1966 года и до сего дня украшающее столицу республики. В период правления Ислама Каримова японские военнопленные были названы интернированными.









В рамках визита Шавкат Мирзиёев встретится с премьер-министром Японии Синдзю Абэ, рядом других должностных лиц, посетит город Нагоя. Президента Узбекистана примет Император Японии Нарухито. По итогам поездки будут подписаны кредитные соглашения, соглашения о сотрудничестве и меморандумы о намерениях.Необходимо сказать, что суверенный Узбекистан всегда с особым пиететом относился и относится к Японии, рассматривая эту страну как образец трудолюбия, организации производства и потенциального финансового донора.