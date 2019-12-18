 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего Еврейский завтрак
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Еврейский завтрак

17 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Узбекистане Эдуард Шапира пригласил группу ташкентских журналистов на «еврейский завтрак» в своей резиденции. Пока сервировали стол, посол бегло перечислил контакты двух государств на уровне народной дипломатии, состоявшиеся в 2019 году.

В частности, он отметил существенно возросший поток израильских туристов в Узбекистан, обусловленный либеральными изменениями в визовой политике нашей страны, не затухающий интерес к израильским технологиям в аграрном секторе, полезный обмен опытом в медицине и обеспечении безопасности государства.

Уже за трапезой дипломат мельком посетовал, что подрастающее поколение граждан Узбекистана крайне мало информировано о его стране. После чего спросил, кто из присутствующих был в Израиле, а кто хотел бы посетить эту страну.

Посетить возжелали все, включая тех, кто был. Однако посол быстро внес ясность, сказав, что время организованных дипломатическим представительством коллективных визитов журналистов на деньги принимающей стороны прошло в виду низкой эффективности подобного формата.

В воздухе зависло разочарование, плавно опустившееся на лица присутствующих, секунды назад демонстрирующих искреннюю и неподдельную заинтересованность беседой.

Вскоре гости попросили кофе и, посмотрев на часы, выразили надежду на приглашение к еврейскому ужину. Посол обещал организовать.

Еврейский завтрак


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 684     18 декабря 2019



 
Архив новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Еврейский завтрак
    18 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  2. Вперёд, на восход
    17 декабря 2019 в рубрике Связи
  3. Работают на пункты приёма макулатуры
    14 декабря 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  4. Пособие на погребение
    13 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  5. С миру по нитке
    12 декабря 2019 в рубрике Народ
  6. Статья есть, прецедента нет
    12 декабря 2019 в рубрике Право
  7. От ворот поворот
    11 декабря 2019 в рубрике Ситуация
  8. Отечество славит, которое есть
    10 декабря 2019 в рубрике Факт
  9. Президент очертил приоритеты
    8 декабря 2019 в рубрике Дата
  10. Сказки и быль
    8 декабря 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  11. Определены чистосердечно раскаявшиеся
    7 декабря 2019 в рубрике Факт
  12. Гулю в мешке не утаишь
    7 декабря 2019 в рубрике Ситуация
  13. И звон будильника нам сладок и приятен
    6 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  14. Умники и умницы
    6 декабря 2019 в рубрике Факт
  15. Найден мёртвым
    3 декабря 2019 в рубрике Бывает...
  16. Приобретено на средства Узбекистана
    2 декабря 2019 в рубрике Факт
  17. К кизяку привыкли, без воды тяжело
    30 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Куда идём мы пятачком
    30 ноября 2019 в рубрике Братья
  19. Дашь газа, брат?
    29 ноября 2019 в рубрике Связи
  20. Коэффициент бесполезности
    29 ноября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  21. Бог - не фраер, он всё видит
    28 ноября 2019 в рубрике Бывает...
  22. В Таджикистане и Туркмении ещё хуже
    28 ноября 2019 в рубрике Факт
  23. В Узбекистане жгут покрышки
    28 ноября 2019 в рубрике Народ
  24. Вышел из строя
    27 ноября 2019 в рубрике Факт
  25. С видом на запах
    26 ноября 2019 в рубрике Бывает...
 Самые популярные материалы за месяц
  1. О мэрах, пэрах и... в рифму  (10256 просмотров)
    19 ноября 2019 с сайта Ракурс
  2. Принципами сыт не будешь  (9145 просмотров)
    19 ноября 2019 с сайта Факт
  3. Каков мэр, таков и пример  (8913 просмотров)
    23 ноября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  4. Коты и повар  (8352 просмотров)
    23 ноября 2019 с сайта Ситуация
  5. Первый Сити не на слезах горожан  (7859 просмотров)
    21 ноября 2019 с сайта Факт
  6. Куда идём мы пятачком  (7694 просмотров)
    30 ноября 2019 с сайта Братья
  7. Гулю в мешке не утаишь  (7284 просмотров)
    7 декабря 2019 с сайта Ситуация
  8. Коэффициент бесполезности  (7073 просмотров)
    29 ноября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  9. Бог - не фраер, он всё видит  (6707 просмотров)
    28 ноября 2019 с сайта Бывает...
  10. Дашь газа, брат?  (6414 просмотров)
    29 ноября 2019 с сайта Связи
  11. В Узбекистане жгут покрышки  (6402 просмотров)
    28 ноября 2019 с сайта Народ
  12. Статья есть, прецедента нет  (5661 просмотров)
    12 декабря 2019 с сайта Право
  13. И звон будильника нам сладок и приятен  (5648 просмотров)
    6 декабря 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  14. С видом на запах  (5623 просмотров)
    26 ноября 2019 с сайта Бывает...
  15. Найден мёртвым  (5563 просмотров)
    3 декабря 2019 с сайта Бывает...
  16. Такси подано  (5388 просмотров)
    23 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
  17. Умники и умницы  (5187 просмотров)
    6 декабря 2019 с сайта Факт
  18. С миру по нитке  (5179 просмотров)
    12 декабря 2019 с сайта Народ
  19. В Таджикистане и Туркмении ещё хуже  (5085 просмотров)
    28 ноября 2019 с сайта Факт
  20. Вышел из строя  (4881 просмотров)
    27 ноября 2019 с сайта Факт
  21. Определены чистосердечно раскаявшиеся  (4144 просмотров)
    7 декабря 2019 с сайта Факт
  22. От ворот поворот  (4082 просмотров)
    11 декабря 2019 с сайта Ситуация
  23. Президент очертил приоритеты  (3956 просмотров)
    8 декабря 2019 с сайта Дата
  24. Пособие на погребение  (3891 просмотров)
    13 декабря 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  25. Приобретено на средства Узбекистана  (3492 просмотров)
    2 декабря 2019 с сайта Факт
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства