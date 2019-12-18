17 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Узбекистане Эдуард Шапира пригласил группу ташкентских журналистов на «еврейский завтрак» в своей резиденции. Пока сервировали стол, посол бегло перечислил контакты двух государств на уровне народной дипломатии, состоявшиеся в 2019 году.

Вскоре гости попросили кофе и, посмотрев на часы, выразили надежду на приглашение к еврейскому ужину. Посол обещал организовать.









В частности, он отметил существенно возросший поток израильских туристов в Узбекистан, обусловленный либеральными изменениями в визовой политике нашей страны, не затухающий интерес к израильским технологиям в аграрном секторе, полезный обмен опытом в медицине и обеспечении безопасности государства.Уже за трапезой дипломат мельком посетовал, что подрастающее поколение граждан Узбекистана крайне мало информировано о его стране. После чего спросил, кто из присутствующих был в Израиле, а кто хотел бы посетить эту страну.Посетить возжелали все, включая тех, кто был. Однако посол быстро внес ясность, сказав, что время организованных дипломатическим представительством коллективных визитов журналистов на деньги принимающей стороны прошло в виду низкой эффективности подобного формата.В воздухе зависло разочарование, плавно опустившееся на лица присутствующих, секунды назад демонстрирующих искреннюю и неподдельную заинтересованность беседой.