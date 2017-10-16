К нам едет ревизор



По информации зарубежных источников, 6 января, в рамках инспекции территорий стратегических интересов США, Узбекистан с визитом посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. 5 января он отметится в Казахстане, где проведет консультации с президентом и министром иностранных дел этой страны на предмет координации усилий в борьбе с международным терроризмом и наркотрафиком.





Практически одновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным, численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение в постсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан и Туркменистан.



