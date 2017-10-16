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К нам едет ревизор

По информации зарубежных источников, 6 января, в рамках инспекции территорий стратегических интересов США, Узбекистан с визитом посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. 5 января он отметится в Казахстане, где проведет консультации с президентом и министром иностранных дел этой страны на предмет координации усилий в борьбе с международным терроризмом и наркотрафиком.

Практически одновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным, численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение в постсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан и Туркменистан.


К нам едет ревизор


Соб. инф.



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Просмотров: 1149     19 декабря 2019


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