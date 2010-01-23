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Эксперимент на выживание

16 – 21 декабря 2019 года

В республиканских газетах 17 декабря опубликовано постановление «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства Конституции и закона, усилению общественного контроля в данном направлении, а также повышению правовой культуры в обществе».

В печатных изданиях 18 декабря опубликовано сообщение УзА «Шавкат Мирзиёев прибыл в Японию».

В ведущих газетах Узбекистана 19 декабря опубликованы материалы, посвященные визиту главы государства в Японию. В частности, отчет УзА «Узбекистан - Япония: новая страница в области торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества» и текст «Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече в Университете Нагои». Помимо этого, газеты перепечатали интервью президента  японской газете Nikkei под заголовком «Узбекистан открыт для взаимовыгодного сотрудничества».

В печати 20 декабря опубликован большой отчет УзА «Новая эра стратегического партнерства Узбекистана и Японии». В нем приводятся все детали визита главы государства в эту страну.
 
Здесь же публикуется перевод статьи «Национальная политика и торговые отношения развиваются стабильно» в японской газете The Japan Times, приуроченной к первому официальному визиту президента Узбекистана в Японию.

Помимо этого, на первых страницах газеты поместили короткое сообщение «Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ».

В субботних номерах газеты опубликовали отчет УзА «Визит в Японию был плодотворным». В нем сообщается, что в последний день пребывания в Токио президент Узбекистан встретился с императором Японии.

Здесь же помещено короткое сообщение «Неформальный саммит глав государств СНГ». В нем говорится, что президент 20 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Отмечается, что там же состоялась беседа глав Узбекистана и России, в ходе которой обсуждены перспективы двусторонних отношений и регионального взаимодействия, вопросы международной повестки.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в начале минувшей недели опубликовали закон «О дошкольном образовании и воспитании».

В печати с 16 по 21 декабря было много материалов, посвященных ходу избирательной кампании. Наряду с рекламными материалами политических партий, публиковались сообщения ЦИК. Так, 21 декабря газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали большое интервью с председателем ЦИК, который подвел итоги проведенной подготовительной работы.

По его данным, в целом подготовлено 10 260 избирательных участков. Количество избирателей составляет 20 503 462 человек. Находящиеся за рубежом граждане могут принять участие в одном из 55 избирательных участков, образованных почти в сорока странах мира. В досрочном голосовании, проходившем с 12 по 18 декабря, приняли участие 149 033 избирателей, в том числе 89 807 граждан страны, проживающих за рубежом. Глава ЦИК напомнил, что на парламентских выборах 2014 года досрочно проголосовали 8 311 избирателей. Он также отметил, что на нынешних выборах право голосовать предоставлено 1905 лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.

Председатель ЦИК сообщил, что наряду с международными организациями мандаты наблюдателей выданы 825 иностранным гражданам, аккредитацию для освещения избирательного процесса прошли 1155 представителей крупных отечественных и зарубежных СМИ.

Ряд газет 21 декабря перепечатали сообщение ИА «Дунё» «Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, разработанную Узбекистаном». Сообщается, что Генеральная Ассамблея ООН на пленарной сессии 19 декабря приняла специальную резолюцию «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии», проект которой был подготовлен Узбекистаном.

«Единогласное принятие данной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН является ярким показателем полной поддержки международным сообществом государственной политики руководства Узбекистана по развитию туризма, укреплению добрососедских отношений между странами Центральной Азии», - пишет агентство при МИДе.

В газете «Ишонч» 17 декабря опубликована статья «33 миллиона наблюдателей или об общественном контроле». Автор пишет о важности общественного контроля, на который обращает президент страны. «Не будем равнодушными к судьбе реформ, несмотря на все усилия, за минувшие три года они проходили очень тяжело. Экономические реформы – налоги, Банки, отношение к собственности не могут вырваться из цепких правил прежнего времени», - считает автор.

В газете «Миллий тикланиш» 19 декабря опубликована заметка «Правда, глаза колет». Автор пишет, что выезжающие в трудовую миграцию должны учить язык и правила поведения той страны, куда едут. Они должны вести себя достойно, знать себе цену, жить и работать в приемлемых условиях.

Еженедельное издание «Жамият» отвело целую страницу чрезвычайному происшествию на строящемся участке ташкентского метро. Здесь размещен материал «Когда будет разворот в другом направлении? Или вывод после трагедии на строительстве метро». Автор пишет, что причинами трагедии стали устаревшие строительные нормы, дефицит профессиональных инженеров и рабочих, коррупция на строительстве, нарушение правил техники безопасности и сдача объектов к праздникам по принципу «давай, давай». Под материалом приводятся мнения, которые высказываются в социальных сетях.

В этом же номере газеты опубликована реплика «Это рынок или бардак?». Автор пишет, что на Куйлюкском рынке торгуют повсюду, где придется, и даже в подземных переходах. «Такие торговцы мешают движению людей и транспорта, нарушают санитарные нормы и правила торговли».

В газете «Махалла» опубликована статья «Есть ли незаконная торговля человеческими органами в Узбекистане?». Автор, получив данные МВД о том, что 11 граждан Узбекистана за истекший период оказались причастными к преступлению, связанному с торговлей органами, решил изучить проблему. Главный трансплантолог республики сообщил ему, что проведение операций по пересадке почек и печени в Узбекистане начато с 2017 года. При этом пояснил, что проведение таких операций - очень сложный технологический и медицинский процесс, требующий тщательной и длительной подготовки и поэтому нелегальное их проведение в условиях Узбекистана невозможно.

Затем автор обратился в МВД и узнал, что указанные 11 граждан республики тайно выезжали в Казахстан и добровольно продали свои почки.

«Им были нелегально сделаны операции и они получили за это вознаграждение. Они сделали это тайно, во многих случаях даже родные не знали о том, что произошло», - сообщил представитель МВД.  

В этом же издании публикуются критические заметки об отдаленных районах Самаркандской и Наманганской области, жители которых живут без газа, при нестабильном энергоснабжении, отсутствии качественной питьевой воды.

Эксперимент на выживание


Соб. инф.



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Просмотров: 899     22 декабря 2019


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