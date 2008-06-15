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Каждый третий – уже оппозиция

23 декабря председатель Центральной избирательной комиссии М-У Абдусаломов озвучил новые данные о выборах в Законодательную палату парламента и местные советы народных депутатов. Если днем ранее он говорил, что участие в голосовании приняли 71,1 процента избирателей, то сегодня сообщил о 67, 8 процента. То есть, каждый третий избиратель попросту проигнорировал выборы. Своего рода «фига в кармане», но при определенном развитии государства и общества, именно этот электорат может, либо трансформироваться в реальную оппозицию, либо стать платформой для её зарождения.  

Наибольшее количество мест в нижней палате, как и ожидалось, получили депутаты от либерально-демократической партии Узбекистана. Не потому, что они привлекательнее остальных, а поскольку именно эта партия в сентябре 2016 года выдвинула на пост президента страны Шавката Мирзиёева. Партии, предложившей бесспорного и беспроигрышного кандидата, по определению обязаны обеспечить лидерство в высшем законодательном органе государства. Даже, если её представителей избиратель не заметит вовсе.

По мнению экспертов, обновленный депутатский корпус будет состоять из «учебных и холостых патронов». Первые необходимы для демонстрации широкой публике «свежей крови», вторые – для обеспечения политической трескотни, имитирующей активность, состязательность и борьбу за народное счастье.

Каждый третий – уже оппозиция


Сергей Ежков



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Просмотров: 4068     24 декабря 2019


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