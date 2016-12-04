Выборы прошли, свободна

28 декабря стало известно об освобождении из психоневрологического диспансера Нафосат Оллашукуровой, заявившей о себе трансляцией в социальные сети протестного пешего хода хорезмского литератора и его родственников из Ургенча в Ташкент.
Месяцем ранее, 28 ноября, кассационная коллегия Хорезмского областного суда по гражданским делам отклонила жалобу Н. Оллашукуровой, считающей незаконным принудительное помещение её в психиатрическую лечебницу. Тогда же хорошо информированный источник нашего издания сообщил, что признанную психически неуравновешенной даму освободят только после выборов в Законодательную палату, городские и районные советы народных депутатов.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства