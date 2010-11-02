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Определились с ориентацией

26 декабря Aloqabank провёл в отеле Hilton Tashkent City форум, который при всём своём размахе мог показаться достаточно дежурным протокольным мероприятием. Кому-то так и показалось, но эти люди явно не вдумывались в слова, произнесенные со сцены. А между тем в презентации, выдержанной в стиле схожем с Apple, практически все банковские продукты были подчинены общей железной логике.

Aloqabank стал первым отечественным эмитентом карт UzCard с платёжным приложением «Мир». Более того, банк начал переговоры об оказании услуг по эмиссии карт российской системы «Мир» с крупнейшими банками Узбекистана, для шести из которых он уже является расчетным банком по эквайрингу карт «Мир».

Одним из наиболее востребованных населением проектов обещает стать коллаборация Aloqabank с системой «Золотая корона», в которой клиенты банка смогут осуществлять денежные переводы посредством web-сайта koronapay.com либо через фирменное мобильное приложение прямо на свои карты в режиме 24/7. С учётом того, что большая часть всех поступивших в этом году валютных средств произведена именно через систему «Золотая корона», Aloqabank явно находится на пике финансовых трендов.

И наконец участники конференции узнали о развитии проекта кобейджинговых карт UnionPay International, которых с момента первой эмиссии в октябре 2018 года было выпущено свыше 55 000.

Очевидная закономерность: все последние совместные проекты Aloqabank через UzCard реализует с крупнейшими платёжными системами РФ и КНР. С точки зрения экономической целесообразности всё верно: обе державы являются нашими важнейшими торговыми партнёрами, а Россия к тому же – крупнейший импортёр рабочих рук из Узбекистана. Но то что видный игрок отечественного банковского сектора взял и посвятил всю свою отчётную конференцию сотрудничеству с партнёрами республики по ШОС, может и не случайно. А споры о том, что приоритетней для страны – ЕАЭС или ВТО, возможно, утратили свою актуальность.


Определились с ориентацией


Максим Урташев



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Просмотров: 911     31 декабря 2019


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