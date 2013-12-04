За чей счёт банкет?



4 января в урочище Чимган завершился слёт стипендиатов фонда «Умид», созданного во второй половине девяностых годов при президенте Узбекистана. Дорогие костюмы, навернувшиеся на глаза ностальгические слёзы, воспоминания о розовощеком детстве, светские беседы на английском, выражение искренней любви к исторической родине на незабытом узбекском. Так и хочется спросить: за чей счет банкет?



Напомним, что цель создания фонда «Умид», как и всего, появившегося в нашей стране, была благая – подготовить в престижных зарубежных вузах новое поколение управленцев для суверенного государства с рыночной экономикой и демократическими принципами. В реальности, и это признают многие собеседники нашего издания, эта программа подготовки квалифицированных кадров оказалась провальной. Ни специалистов, ни экономики, ни демократии. Почему?



Во-первых, считают собеседники, хорошо знакомые с ситуацией, за границу нередко направляли не одаренных и перспективных, а весьма посредственных, но имеющих родственников с необходимыми в подобных случаях связями. Доходило до того, что зарубежные вузы извещали руководство фонда о прибытии на учебу стипендиата, не владеющего не то что основами профессии, но и английским, знание которого предполагалось контрактом. «Научите хотя бы английскому» - отвечали из Ташкента. И перечисляли в иностранный вуз свободно конвертируемую валюту. Кстати, весьма приличные по тем и нынешним временам казённые деньги.



Во-вторых, инициатор создания фонда наивно полагал, что лучшие представители патриотически настроенного молодого поколения по достоинству оценят широкий жест государства, непременно вернуться на родину по завершении обучения и активно включатся в построение экономически развитого государства. Но «лучшие» быстро смекнули, что предпочтительнее пустить корни в США или Европе, нежели долго бороться за процветание исторической родины. Обеспеченные родители при должностях и со связями помогали им в реализации поставленной задачи.



Справедливости ради необходимо сказать, что были и настоящие патриоты, готовые работать в стране, невзирая на сугубо символическую зарплату и сопутствующие ей трудности. Но их быстро вернули с небес на землю, популярно объяснив, что Узбекистан – не Германия и не США. Здесь свои правила в системе управления государством в целом, и его экономикой, в частности. Самое распространенное из них – «Я начальник – ты дурак». Принимаешь – оставайся, нет – до свидания. И они, помыкавшись, уезжали.



В конце первой половины нулевых стало очевидно, что ожидаемого притока «молодой крови» во все структуры государственного управления нет, как нет и денег, потраченных на обучение «особо перспективных». К тому времени фонд «Умид» объединили с фондом «Устоз», в результате чего на свет появился фонд «Истъедод», но тоже при президенте Узбекистана.



В начале 2004 года фонд попытался вернуть хотя бы деньги, поскольку по условиям контракта, стипендиат по возвращении обязан был пять лет отработать на государственной службе. Отказался – верни плату за обучение. У каждого стипендиата были минимум два поручителя. Первый, как правило, местный вуз, в котором тот учился, второй – либо родственник, либо коммерческая структура. Вуз, рассказывают, технично соскакивал с проблемы, родственник по документам оказывался беднее церковной мыши, коммерческая структура испарялась, не оставив следа.



В то же время, молодые люди, для которых слово «Родина» и тогда было не пустым звукосочетанием, за свой, а не казенный счет, отучившиеся в российских вузах, годами не могли осуществить нострификацию дипломов о высшем образовании. Им без объяснений отказывали даже в сдаче экзаменов, один из которых, к слову, был на знание трудов Ислама Каримова. На начало 2005 года – это было 15 книг, каждую из которых кандидат на нострификацию чуть ли не наизусть учил. Где сегодня труды первого президента – ясно. Вопрос – где те, кто был вынужден плюнуть на всё и сменить страну проживания?



… Насколько известно нашим источникам, пересекавшимся с фондом в середине нулевых, ни один из исков о возвращении средств, затраченных государством на обучение стипендиата фонда «Умид» за границей, судебной перспективы не получил. Любопытно, были ли в числе слетевшихся в Ташкент на встречу те, кто не рассчитался с государством, оплатившем их обучение? Если – да, то сколько таких всего и есть ли шанс хоть сегодня понудить их вернуть деньги налогоплательщиков? По сути, оставшись за границей, они украли деньги, которые могли быть вложены в развитие базового и высшего образования в самом Узбекистане.



И когда же мы уясним, что страну может поднять только образованный народ, а не избирательно выделенные из него персоналии, единственное преимущество которых, нередко, только знание английского разговорного?



Напомним, что цель создания фонда «Умид», как и всего, появившегося в нашей стране, была благая – подготовить в престижных зарубежных вузах новое поколение управленцев для суверенного государства с рыночной экономикой и демократическими принципами. В реальности, и это признают многие собеседники нашего издания, эта программа подготовки квалифицированных кадров оказалась провальной. Ни специалистов, ни экономики, ни демократии. Почему?Во-первых, считают собеседники, хорошо знакомые с ситуацией, за границу нередко направляли не одаренных и перспективных, а весьма посредственных, но имеющих родственников с необходимыми в подобных случаях связями. Доходило до того, что зарубежные вузы извещали руководство фонда о прибытии на учебу стипендиата, не владеющего не то что основами профессии, но и английским, знание которого предполагалось контрактом. «Научите хотя бы английскому» - отвечали из Ташкента. И перечисляли в иностранный вуз свободно конвертируемую валюту. Кстати, весьма приличные по тем и нынешним временам казённые деньги.Во-вторых, инициатор создания фонда наивно полагал, что лучшие представители патриотически настроенного молодого поколения по достоинству оценят широкий жест государства, непременно вернуться на родину по завершении обучения и активно включатся в построение экономически развитого государства. Но «лучшие» быстро смекнули, что предпочтительнее пустить корни в США или Европе, нежели долго бороться за процветание исторической родины. Обеспеченные родители при должностях и со связями помогали им в реализации поставленной задачи.Справедливости ради необходимо сказать, что были и настоящие патриоты, готовые работать в стране, невзирая на сугубо символическую зарплату и сопутствующие ей трудности. Но их быстро вернули с небес на землю, популярно объяснив, что Узбекистан – не Германия и не США. Здесь свои правила в системе управления государством в целом, и его экономикой, в частности. Самое распространенное из них – «Я начальник – ты дурак». Принимаешь – оставайся, нет – до свидания. И они, помыкавшись, уезжали.В конце первой половины нулевых стало очевидно, что ожидаемого притока «молодой крови» во все структуры государственного управления нет, как нет и денег, потраченных на обучение «особо перспективных». К тому времени фонд «Умид» объединили с фондом «Устоз», в результате чего на свет появился фонд «Истъедод», но тоже при президенте Узбекистана.В начале 2004 года фонд попытался вернуть хотя бы деньги, поскольку по условиям контракта, стипендиат по возвращении обязан был пять лет отработать на государственной службе. Отказался – верни плату за обучение. У каждого стипендиата были минимум два поручителя. Первый, как правило, местный вуз, в котором тот учился, второй – либо родственник, либо коммерческая структура. Вуз, рассказывают, технично соскакивал с проблемы, родственник по документам оказывался беднее церковной мыши, коммерческая структура испарялась, не оставив следа.В то же время, молодые люди, для которых слово «Родина» и тогда было не пустым звукосочетанием, за свой, а не казенный счет, отучившиеся в российских вузах, годами не могли осуществить нострификацию дипломов о высшем образовании. Им без объяснений отказывали даже в сдаче экзаменов, один из которых, к слову, был на знание трудов Ислама Каримова. На начало 2005 года – это было 15 книг, каждую из которых кандидат на нострификацию чуть ли не наизусть учил. Где сегодня труды первого президента – ясно. Вопрос – где те, кто был вынужден плюнуть на всё и сменить страну проживания?… Насколько известно нашим источникам, пересекавшимся с фондом в середине нулевых, ни один из исков о возвращении средств, затраченных государством на обучение стипендиата фонда «Умид» за границей, судебной перспективы не получил. Любопытно, были ли в числе слетевшихся в Ташкент на встречу те, кто не рассчитался с государством, оплатившем их обучение? Если – да, то сколько таких всего и есть ли шанс хоть сегодня понудить их вернуть деньги налогоплательщиков? По сути, оставшись за границей, они украли деньги, которые могли быть вложены в развитие базового и высшего образования в самом Узбекистане.