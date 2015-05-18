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В Shope не развернёшься

Согласно официальной статистике Министерства финансов и ГНК Узбекистана, озвученной местными СМИ, заработная плата почти половины (43,6 процента) работающего населения этой страны по состоянию на ноябрь 2019 года не превышала 1 миллиона сумов, то есть $100 по курсу «черного рынка». Немногим более четверти работающих граждан получали до 2 миллионов сумов в месяц и лишь 4,3 процента – 5 и более миллионов сумов ($500).

Это несколько больше, чем годом ранее, но говорить, что среднестатистический уровень материального благосостояния населения существенно изменился в лучшую сторону, пока явно преждевременно. Узбекистан по-прежнему остается одной из самых бедных стран постсоветского образования, а относительную стабильность здесь обеспечивает теневой сегмент экономики, уже превышающий легальный.

По оценкам независимых экономистов, в Узбекистане наблюдается тревожная тенденция к дальнейшему увеличению разрыва между не фиксируемыми доходами коррупционного происхождения самых богатых граждан и совокупными - самых бедных. Налицо, считают они, очевидные предпосылки для активизации протестных настроений с вполне прогнозируемыми последствиями.

В Shope не развернёшься


Соб. инф.



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Просмотров: 5660     10 января 2020


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