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Лицо попроще - и люди потянутся

6-11 января 2020 года

Узбекские печатные СМИ 7 января сообщение УзА «Муфтию Усмонхону Алимову вручен орден Эл-юрт хурмати».

В этот же день в газетах опубликована информация ИА «Дунё» «Президент Узбекистана удостоен международной премии «За выдающийся вклад в Возрождение Тюркского мира». «Как было объявлено на пресс-конференции, решение о вручении данной премии лидеру Узбекистана единогласно принято жюри Ежегодной премии «за выдающиеся заслуги и важный практический вклад в значительное укрепление политических и экономических связей своей страны с внешним миром, Турцией и со странами Центральной Азии, а также за существенное оживление взаимодействия в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, новые инициативы в данной Организации, в том числе объявление города Хива «Культурной столицей Тюркского мира в 2020 году», - говорится в материале.
 
Ведущие газеты Узбекистана 8 января на первых страницах поместили отчет УзА «Инновационные технологии будут широко внедрены в строительную сферу». В нем говорится, что президент Узбекистана 7 января провел совещание, посвященное приоритетным задачам по дальнейшему ускорению реформы в строительной сфере.

В печати 9 января опубликован материал УзА «Наш единственный путь – увеличивать число предпринимателей, реализовать деловой потенциал людей». В нем говорится, что под председательством президента 8 января состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам исполнения параметров Госбюджета и развитию предпринимательства в регионах.

Узбекские СМИ 10 января распространили отчет УзА «Будет внедрена единая для всех услуг электронная цифровая подпись». В нем сообщается, что президент 9 января провел совещание по вопросам повышения эффективности оказания государственных услуг.
 
В субботних номерах опубликован большой отчет УзА «Определены приоритетные задачи по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной армии». В нем сообщается, что президент 10 января, в преддверие Дня защитников Родины, посетил Академию Вооруженных Сил.

Республиканские газеты «Халк сузи» - «Народное слово» опубликовали на своих страницах законы «О государственной пошлине» (7 января), «О внесении изменений и дополнения, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с принятием Налогового кодекса Республики Узбекистан» (8 января).

9 января в этих изданиях опубликовано постановление ЦИК о созыве 16-17 января совместных заседаний Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов по выборам членов Сената Олий Мажлиса.

7 января узбекские СМИ сообщили о том, что ЦИК подвел итоги выборов Законодательную палату Олий Мажлиса и Кенгаши народных депутатов.

В газетах 8 января опубликовано сообщение «В США издан роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» на английском языке» и письма автора перевода на имя главы государства.

В газетах 9 января опубликовано «Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан». В нем говорится, что «в Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии».

Обозреватели нескольких изданий разместили материалы о ситуации на Ближнем Востоке и обострении отношений между США и Ираном. Статья газеты «Хабар» 10 января озаглавлена «Масло – в огонь». В подзаголовке написано: «Америка и Иран на грани войны». Автор приводит историю возникновения конфликта между США и Ираном: «Убийство командующего Сулаймани может послужить началом еще большего конфликта», - заключает издание.

Тему продолжил еженедельник «Махалла» в материале «Ближний Восток вновь в водовороте конфликтов».

Ряд изданий перепечатали сообщение о пресс-конференции, проведенной Госкомтуризмом по итогам 2019 года. «Согласно статистике, в 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, тогда как в 2018 году этот показатель составил 5 346 200 человек», - говорится в тексте. В ведомстве озвучили, что наибольшее количество туристов приехало из региона Центральной Азии – 5 764 500 человек. Из стран СНГ приехали 495 600 туристов. Число посетителей из стран дальнего зарубежья составило 488 400 человек. Большинство из них - 81,8% прибыли в Узбекистан, чтобы навестить своих родных и друзей, а 15,5% в целях отдыха. Удельный вес приехавших по другим причинам, включая лечение, покупки, участие в деловых встречах и в целях учебы, составил 2,7%.

Газета «Ишонч»-«Доверие» 11 января опубликовала критическую заметку под заголовком «Все об этом знают, но меры не принимаются». Речь о пиротехнической канонаде, которая сотрясала всё в дни новогодних праздников. «Было очень много оперативных сообщений в СМИ о том, что таможня пресекает попытки контрабанды в страну пиротехники, но несмотря на это, ею торговали и торгуют на всех рынках», - пишет автор.

Журналист посетил Куйлюкский базар и убедился, что торговля разного рода петардами идет почти легально. Торговцы не скрывают, что контрабанда поступает из Коканда, а туда завозится окольными путями.

Газета «Махалла» опубликовала критический материал под заголовком «Когда ситуация изменится: в школах и детских садах все еще холодно, не хватает угля…». Учителя одного из районов Навоийской области пожаловались, что школам выдали недостаточное количество угольных брикетов, к тому же их качество не соответствует нормам, а электричество подается с перебоями.

В этом же издании представлена большая критическая статья, озаглавленная «Кто ответит за низкое качество строительных материалов?». Автор пишет о строительных объектах Джизакской области, где используют стройматериалы, которые не соответствуют стандартам. «Качество строительных материалов никто толком не проверяет, большой проблемой является низкий профессиональный уровень строителей», - пишет автор.

Газета XXI Asr 9 января опубликовала статью, в которой высказана озабоченность растущими стадами коз, которых выпасают в горных и предгорных районах страны. «Беды, которые несут 13 коз» - под таким заголовком рассказывается, что неконтролируемый выпас коз, которые выедают корешки травы, кустарников и даже молодых деревьев, ведет к деградации почв.

Другое партийное издание - Адолат» 10 января, со ссылкой на УзА, опубликовало короткую информацию «Бывший дипломат обвинен в государственной измене». «Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал К.Юсупова виновным в измене государству», - говорится в заметке.

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало реплику «Когда искусство превращается в бизнес». Автор пишет о том, что деятели шоу-бизнеса своими низкопробными клипами, аморальным поведением, демонстрацией своего богатства, пробуждают в молодежи худшие качества.
 

Лицо попроще - и люди потянутся


Соб. инф.



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Просмотров: 1392     12 января 2020


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