По старому стилю



Вот и новый год наступил. Високосный. А через две недели – ещё и год Белой крысы. Нам пообещали, что он станет годом серьезных испытаний. Даже сомнений нет, что так и будет. Судя по сообщениям СМИ, стоит ждать много интересного.



Нам обещали введение английского права в отдельно взятой свободной экономической зоне. Разумеется, никто ничего не ввёл. Но заговорили об импорте права и правосудия. А почему только права и правосудия? Не добавить ли в список справедливость, разум, порядочность, честность? Всего, чего у нас традиционно в дефиците. Кутить так кутить: дайте еще по ириске.



Необходимо обратить внимание на заявление руководителя Пенсионного фонда о необходимости повысить пенсионный возраст. Если его рассматривать вкупе с недавним повышением пособия на погребение - совсем грустно становится. А если принять к сведению проект решения хокима Ташкента о повышении тарифов на ритуальные услуги – ещё грустнее…



Но не будем о мрачном, есть и другие новости. Наш автопром будет бороться с БМВ и Тойотой за качество автомобилей. А почему нет? В прошлом году продажи Тойоты выросли аж в 200 раз, продажи БМВ - в 400 раз. И это при опубликованных размерах заработной платы! Поле чудес в известной стране.



Или ещё. Президент дал поручение ответственным ведомствам организовать борьбу с ростом числа разводов. Вариантов решения поставленной задачи тьма. Можно ввести запредельные пошлины за право развестись, можно и административную ответственность. Или - доплату к пенсии тем, кто не разводится. Думаю, ответственные министерства и ведомства разберутся и сократят количество разводов.



А как вам это? Заместитель председателя ГНК, воодушевленный полученными правами, забыв правда принципы презумпции невиновности и добросовестности налогоплательщиков, заявил: «Мы спросим, на что они купили дома и автомобили». С кого он спросит, любопытно? С коллег или с тех, кто может спросить с него?



Перемены в жизни ожидают и женщин. На встрече с молодежью представитель Союза молодежи попросила главу государства выделить 20-процентную квоту для женщин, желающих повысить свой профессиональный уровень в Академии государственного управления (сразу вспомнилось партийно-комсомольское прошлое). Видимо, отсутствие квоты мешает продвинутым и активным барышням. Президент пошел навстречу и распорядился выделить квоту аж в 30 процентов. А в качестве дополнительного бонуса предложил назначить одну женщину районным хокимом. Правда, уже принято решение ликвидировать Союз молодежи, создав вместо него Агентство по делам молодежи, исполнительный аппарат которого также будет кормиться из государственного бюджета.



Очень своевременное и нужное дело - создание Музея Ташкента. Крайне своевременное - хоть в фотографиях и документах потомки будут видеть, каким Ташкент был совсем недавно. Один зал необходимо отвести под историю сноса. Жители города наверняка обеспечат его экспонатами.



А так, с наступающим «старым Новым годом»! С Новым годом по старому стилю!

Нам обещали введение английского права в отдельно взятой свободной экономической зоне. Разумеется, никто ничего не ввёл. Но заговорили об импорте права и правосудия. А почему только права и правосудия? Не добавить ли в список справедливость, разум, порядочность, честность? Всего, чего у нас традиционно в дефиците. Кутить так кутить: дайте еще по ириске.Необходимо обратить внимание на заявление руководителя Пенсионного фонда о необходимости повысить пенсионный возраст. Если его рассматривать вкупе с недавним повышением пособия на погребение - совсем грустно становится. А если принять к сведению проект решения хокима Ташкента о повышении тарифов на ритуальные услуги – ещё грустнее…Но не будем о мрачном, есть и другие новости. Наш автопром будет бороться с БМВ и Тойотой за качество автомобилей. А почему нет? В прошлом году продажи Тойоты выросли аж в 200 раз, продажи БМВ - в 400 раз. И это при опубликованных размерах заработной платы! Поле чудес в известной стране.Или ещё. Президент дал поручение ответственным ведомствам организовать борьбу с ростом числа разводов. Вариантов решения поставленной задачи тьма. Можно ввести запредельные пошлины за право развестись, можно и административную ответственность. Или - доплату к пенсии тем, кто не разводится. Думаю, ответственные министерства и ведомства разберутся и сократят количество разводов.А как вам это? Заместитель председателя ГНК, воодушевленный полученными правами, забыв правда принципы презумпции невиновности и добросовестности налогоплательщиков, заявил: «Мы спросим, на что они купили дома и автомобили». С кого он спросит, любопытно? С коллег или с тех, кто может спросить с него?Перемены в жизни ожидают и женщин. На встрече с молодежью представитель Союза молодежи попросила главу государства выделить 20-процентную квоту для женщин, желающих повысить свой профессиональный уровень в Академии государственного управления (сразу вспомнилось партийно-комсомольское прошлое). Видимо, отсутствие квоты мешает продвинутым и активным барышням. Президент пошел навстречу и распорядился выделить квоту аж в 30 процентов. А в качестве дополнительного бонуса предложил назначить одну женщину районным хокимом. Правда, уже принято решение ликвидировать Союз молодежи, создав вместо него Агентство по делам молодежи, исполнительный аппарат которого также будет кормиться из государственного бюджета.Очень своевременное и нужное дело - создание Музея Ташкента. Крайне своевременное - хоть в фотографиях и документах потомки будут видеть, каким Ташкент был совсем недавно. Один зал необходимо отвести под историю сноса. Жители города наверняка обеспечат его экспонатами.