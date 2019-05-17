 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего По старому стилю
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


По старому стилю

Вот и новый год наступил. Високосный. А через две недели – ещё и год Белой крысы. Нам пообещали, что он станет годом серьезных испытаний. Даже сомнений нет, что так и будет. Судя по сообщениям СМИ, стоит ждать много интересного.

Нам обещали введение английского права в отдельно взятой свободной экономической зоне. Разумеется, никто ничего не ввёл. Но заговорили об импорте права и правосудия. А почему только права и правосудия? Не добавить ли в список справедливость, разум, порядочность, честность? Всего, чего у нас традиционно в дефиците. Кутить так кутить: дайте еще по ириске.

Необходимо обратить внимание на заявление руководителя Пенсионного фонда о необходимости повысить пенсионный возраст. Если его рассматривать вкупе с недавним повышением пособия на погребение - совсем грустно становится. А если принять к сведению проект решения хокима Ташкента о повышении тарифов на ритуальные услуги – ещё грустнее…

Но не будем о мрачном, есть и другие новости. Наш автопром будет бороться с БМВ и Тойотой за качество автомобилей. А почему нет? В прошлом году продажи Тойоты выросли аж в 200 раз, продажи БМВ - в 400 раз. И это при опубликованных размерах заработной платы! Поле чудес в известной стране.

Или ещё. Президент дал поручение ответственным ведомствам организовать борьбу с ростом числа разводов. Вариантов решения поставленной задачи тьма. Можно ввести запредельные пошлины за право развестись, можно и административную ответственность. Или - доплату к пенсии тем, кто не разводится. Думаю, ответственные министерства и ведомства разберутся и сократят количество разводов.

А как вам это? Заместитель председателя ГНК, воодушевленный полученными правами, забыв правда принципы презумпции невиновности и добросовестности налогоплательщиков, заявил: «Мы спросим, на что они купили дома и автомобили». С кого он спросит, любопытно? С коллег или с тех, кто может спросить с него?

Перемены в жизни ожидают и женщин. На встрече с молодежью представитель Союза молодежи попросила главу государства выделить 20-процентную квоту для женщин, желающих повысить свой профессиональный уровень в Академии государственного управления (сразу вспомнилось партийно-комсомольское прошлое). Видимо, отсутствие квоты мешает продвинутым и активным барышням. Президент пошел навстречу и распорядился выделить квоту аж в 30 процентов. А в качестве дополнительного бонуса предложил назначить одну женщину районным хокимом. Правда, уже принято решение ликвидировать Союз молодежи, создав вместо него Агентство по делам молодежи, исполнительный аппарат которого также будет кормиться из государственного бюджета.

Очень своевременное и нужное дело - создание Музея Ташкента. Крайне своевременное - хоть в фотографиях и документах потомки будут видеть, каким Ташкент был совсем недавно. Один зал необходимо отвести под историю сноса. Жители города наверняка обеспечат его экспонатами.

А так, с наступающим «старым Новым годом»! С Новым годом по старому стилю!

По старому стилю


Григорий Борисов, юрист.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 6526     13 января 2020


Пересечения по теме
  • По лекалам Вышинского 17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  • О примитивной пропаганде и полезности размышлений 14 сентября 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Бронепоезд мирной страны 3 декабря 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Инициатива снизу по команде сверху 8 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Пособие на погребение 13 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Эльер Ганиев понюхал сакуру 6 июня 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • К кому пойдут люди, если... 1 декабря 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
  • 300 процентов граждан Узбекистана поддерживают политику президента 23 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Водопровод по-китайски 5 января 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Что итальянцу впору, то узбеку почти по пояс 4 июня 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Почему коррупция опасней термитов 8 августа 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Ох, полным полна моя коробочка 13 октября 2014 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Митрополит Викентий и мнение от Ксении 27 февраля 2012 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Покатились глаза собачьи... 27 августа 2013 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Прояви бдительность и помоги родине 21 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего


    •
     
    Архив новостей
    «    Январь 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Свои погоны ближе к телу
      14 января 2020 в рубрике Право
    2. По старому стилю
      13 января 2020 в рубрике Взгляд непостороннего
    3. Лицо попроще - и люди потянутся
      12 января 2020 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. В Shope не развернёшься
      10 января 2020 в рубрике Экономика
    5. Самый гуманный суд в мире
      9 января 2020 в рубрике Право
    6. Суд опять будет закрытым?
      6 января 2020 в рубрике Право
    7. За чей счёт банкет?
      6 января 2020 в рубрике Мнение
    8. Кто подарки нам принёс
      31 декабря 2019 в рубрике Факт
    9. Определились с ориентацией
      31 декабря 2019 в рубрике Факт
    10. Если не мы, то кто же?..
      31 декабря 2019 в рубрике Ракурс
    11. Нашли козла отпущения
      29 декабря 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Выборы прошли, свободна
      29 декабря 2019 в рубрике Факт
    13. Каждый третий – уже оппозиция
      24 декабря 2019 в рубрике Мнение
    14. Масштаб присутствия
      23 декабря 2019 в рубрике Ракурс
    15. Ты не поверишь
      23 декабря 2019 в рубрике Факт
    16. Эксперимент на выживание
      22 декабря 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    17. За сутки до выборов
      21 декабря 2019 в рубрике Факт
    18. Вернут ли собственность?
      19 декабря 2019 в рубрике Право
    19. К нам едет ревизор
      19 декабря 2019 в рубрике Братья
    20. Клоны овцы Долли
      19 декабря 2019 в рубрике Мнение
    21. Еврейский завтрак
      18 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    22. Вперёд, на восход
      17 декабря 2019 в рубрике Связи
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Свои погоны ближе к телу  (22834 просмотров)
      14 января 2020 с сайта Право
    2. За чей счёт банкет?  (15044 просмотров)
      6 января 2020 с сайта Мнение
    3. Если не мы, то кто же?..  (14311 просмотров)
      31 декабря 2019 с сайта Ракурс
    4. Каждый третий – уже оппозиция  (12246 просмотров)
      24 декабря 2019 с сайта Мнение
    5. Клоны овцы Долли  (11688 просмотров)
      19 декабря 2019 с сайта Мнение
    6. Ты не поверишь  (10818 просмотров)
      23 декабря 2019 с сайта Факт
    7. Еврейский завтрак  (9214 просмотров)
      18 декабря 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    8. Определились с ориентацией  (9135 просмотров)
      31 декабря 2019 с сайта Факт
    9. К нам едет ревизор  (8675 просмотров)
      19 декабря 2019 с сайта Братья
    10. В Shope не развернёшься  (7944 просмотров)
      10 января 2020 с сайта Экономика
    11. Кто подарки нам принёс  (7794 просмотров)
      31 декабря 2019 с сайта Факт
    12. За сутки до выборов  (7757 просмотров)
      21 декабря 2019 с сайта Факт
    13. Вернут ли собственность?  (7740 просмотров)
      19 декабря 2019 с сайта Право
    14. Суд опять будет закрытым?  (7514 просмотров)
      6 января 2020 с сайта Право
    15. Вперёд, на восход  (7106 просмотров)
      17 декабря 2019 с сайта Связи
    16. Выборы прошли, свободна  (6806 просмотров)
      29 декабря 2019 с сайта Факт
    17. По старому стилю  (6528 просмотров)
      13 января 2020 с сайта Взгляд непостороннего
    18. Эксперимент на выживание  (6186 просмотров)
      22 декабря 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Масштаб присутствия  (5548 просмотров)
      23 декабря 2019 с сайта Ракурс
    20. Самый гуманный суд в мире  (5512 просмотров)
      9 января 2020 с сайта Право
    21. Нашли козла отпущения  (3853 просмотров)
      29 декабря 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Лицо попроще - и люди потянутся  (2529 просмотров)
      12 января 2020 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства