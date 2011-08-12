В колонну по пять, становись!

13 января вновь избранные депутаты областных советов и ташкентского городского совета народных депутатов в едином патриотическом порыве утвердили кандидатуры глав областных администраций и администрации столицы республики, предложенные президентом страны. На постах хокимов остались те же люди, что занимали их до выборов.

Заметим, за всю историю суверенного Узбекистана не было ни одного случая, чтобы представители политических партий поставили под сомнение обоснованность выдвижения кандидата на пост главы местной исполнительной власти. И не будет, считают эксперты. По крайней мере, в обозримой перспективе.







