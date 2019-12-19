К нам едет ревизор

По информации зарубежных источников, 6 января, в рамках инспекции
территорий стратегических интересов США, Узбекистан с визитом посетит
государственный секретарь США Майкл Помпео. 5 января он отметится в
Казахстане, где проведет консультации с президентом и министром
иностранных дел этой страны на предмет координации усилий в борьбе с
международным терроризмом и наркотрафиком.
Практически
одновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора,
секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о
концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным,
численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение в
постсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан и
Туркменистан.
одновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора,
секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о
концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным,
численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение в
постсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан и
Туркменистан.