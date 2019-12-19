К нам едет ревизор

По информации зарубежных источников, 6 января, в рамках инспекции

территорий стратегических интересов США, Узбекистан с визитом посетит

государственный секретарь США Майкл Помпео. 5 января он отметится в

Казахстане, где проведет консультации с президентом и министром

иностранных дел этой страны на предмет координации усилий в борьбе с

международным терроризмом и наркотрафиком.



одновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора,

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным,

численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение в

постсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан и

Туркменистан. Практическиодновременно с сообщением о предстоящем визите американского ревизора,секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил концентрации боевиков ИГ на севере Афганистана. По его данным,численность боевиков может достигать четырех тысяч, а вторжение впостсоветскую Среднюю Азию они могут осуществить через Таджикистан иТуркменистан.