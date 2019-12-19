Клоны овцы Долли

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) и международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) солидаризовались в негативной оценке кампании по выборам депутатов парламента Узбекистана. Сохраняя дипломатичность формулировок, обе структуры констатировали полное отсутствие реального выбора у избирателей, поскольку все пять политических партий, зарегистрированных в Узбекистане, подконтрольны президенту и правительству. Других нет.

Выводы полностью совпадают с оценкой большинства образованных граждан, регулярно изгаляющихся в социальных сетях над умственными способностями кандидатов в депутаты и слоганом «Новый Узбекистан – новые выборы».

Слоган действительно спорный. Узбекистан — тот же, выборы в парламент — такие же, как в бытность первого президента. На мифическом политическом поле те же мифические политические партии, различающиеся в названии, но абсолютно равнозначные по своей никчемности. Смена декораций и макияжа не изменила сути предвыборной кампании. Принципиально не меняют её и теледебаты с тщательно отфильтрованной аудиторией.

Все партийные выдвиженцы – близнецы-братья. Никому не известные, ни разу не замеченные на общественно-политическом небосклоне, вне зависимости от возраста и образования. Они — даже не клоуны и не шуты, как это иногда пытаются представить. Предназначение первых – веселить, вторых – резать правду-матку в глаза.

Выдвиженцы не способны ни на то, ни на другое. Они раздражают своей ограниченностью. Говорить о какой-то политической борьбе не приходится, поскольку все без исключения кандидаты – продукт клонирования номенклатуры, особенно успешно развивающегося в Узбекистане последние двадцать пять лет.

Глупо и бессмысленно пытаться выбрать лучшего из клонов. Однако, для исполнительной власти, рассматривающей законодательную как ручной инструмент придания легитимности любым своим действиям, клоны на руку. Ей абсолютно не важно, кто из кандидатов и от какой мифической партии пройдет в высший законодательный орган страны. Автоматически отпадает и потребность в фальсификации итогов выборов. Клоны овцы Долли – потому и клоны, что идентичны и взаимозаменяемы.

Можно и жестче — дурилки картонные. Были такие после войны. На гвоздик в стене вешали. Ручки-ножки на шарнирах, на раскрашенном лице – счастливая улыбка неизлечимого идиота. Дёрнешь за верёвочку – ручки и ножки взлетают вверх. Отпустишь верёвочку – дурилка мгновенно принимает стойку «Смирно».

Дёрнешь-отпустишь, дёрнешь-отпустишь. Ручки вверх, стойка. Ручки вверх, стойка…

Редакция

P.S. Когда материал был готов к публикации, мы получили результаты заказанного нами же неформального опроса потенциальных избирателей на предмет их информированности о кандидатах в парламентарии. Из 84 опрошенных (коллеги, друзья, родственники, единомышленники) ни один не смог назвать фамилии и партийной принадлежности претендента на депутатский мандат, баллотирующегося по его избирательному участку. 76 респондентов заявили, что принципиально проигнорируют выборы, а 8 – пойдут, но перечеркнут бюллетени в кабинке для голосования.