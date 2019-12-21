За сутки до выборов

UzMetronom
Факт

21 декабря, за сутки до выборов в Законодательную палату парламента, в Узбекистане временно закрыто движение всех видов транспорта через перевал Камчик. По сообщению МЧС, мера вынужденная и обусловлена вероятностью схода лавин.

Заметим, что автомобильная дорога через перевал Камчик – единственная, соединяющая Ферганскую долину с основной территорией Узбекистана. Через перевал проходит и единственная действующая железная дорога того же предназначения.

Стоит сказать и о том, что за сутки до выборов в парламент в Ташкенте закрыты все общежития для иногородних студентов.

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