Ты не поверишь

22 декабря в 20:00 по местному времени в Узбекистане завершились выборы депутатов Законодательной палаты парламента и местных советов народных депутатов. По предварительным данным, озвученным председателем Центральной избирательной комиссии М-У. Абдусаломовым, в голосовании приняли участие 71,1 процента избирателей. Это – самый низкий уровень доверия к власти, открыто продемонстрированный населением за всю историю парламентских и президентских выборов в суверенном Узбекистане. Люди почувствовали свободу волеизъявления, воспользовались ей, и это вселяет оптимизм.

Парадоксально, но максимальный процент голосовавших зафиксирован в наиболее экономических отсталых регионах страны – Каракалпакстане и Кашкадарьинской области. По данным ЦИК, здесь в голосовании приняли участие 75,4 процента граждан. В Ташкенте, где уровень жизни, образования и общественной активности населения несколько выше, на избирательные пункты пришли всего 60,8 процента граждан.

Более подробную информацию по итогам выборов ЦИК озвучит в 14:00 23 декабря.