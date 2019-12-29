Выборы прошли, свободна

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Факт

28 декабря стало известно об освобождении из психоневрологического диспансера Нафосат Оллашукуровой, заявившей о себе трансляцией в социальные сети протестного пешего хода хорезмского литератора и его родственников из Ургенча в Ташкент.

Месяцем ранее, 28 ноября, кассационная коллегия Хорезмского областного суда по гражданским делам отклонила жалобу Н. Оллашукуровой, считающей незаконным принудительное помещение её в психиатрическую лечебницу. Тогда же хорошо информированный источник нашего издания сообщил, что признанную психически неуравновешенной даму освободят только после выборов в Законодательную палату, городские и районные советы народных депутатов.

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