Если не мы, то кто же?..

Сутки отделяют нас от нового, 2020 года. Чем запомнился год уходящий? Беззаконием, сопровождающим отъем у населения недвижимого имущества, ростом цен, тарифов, объемов теневой экономики, государственного долга, инфляцией, обнуляющей заработанное. Промышленность по-прежнему не в состоянии произвести ничего, что имело бы устойчивый спрос на внешнем рынке. Продаем в Швейцарию золото. Трудно идут реформы, но никто и не обещал, что будет легко.

На этом фоне избранные демонстрировали своё фантастическое богатство, не объясняя его происхождения, высокопоставленные сановники с депутатской неприкосновенностью откровенно говорили, как могут поступить с теми, кто встанет у них на пути. Перестали таиться «маслокрады» и «мажоры», еще недавно благоразумно державшиеся на безопасном отдалении от родины. В тренде – не учёные и философы, а залётные арабские шейхи и модные мальчики, тестирующие автомобили состоятельных граждан. Ренессанс девяностых. Неизбежный, но раздражающий.

Видят ли это люди? Видят, не слепые. Но дискуссии с бескомпромиссным обсуждением происходящего в стране предпочитают вести в виртуальном пространстве или на кухне, предварительно закрыв форточку. Так безопасней и привычней.

Впрочем, не все. Доведенные до отчаяния, перекрывали дороги, жгли покрышки и местных начальников. Но власть, что крайне важно, не гасила протестующих автоматными очередями, а вела с ними переговоры и устраняла причины для недовольства. И это — признак становления принципиально иных, цивилизованных, взаимоотношений народа и тех, кому он доверил функции управления страной.

Главное достижение уходящего года видится в том, что Узбекистан перестал быть территорией непуганых идиотов и затхлым болотом на среднеазиатских задворках. И народ Узбекистана за год стал другим. Чуть-чуть, но другим. Треть избирателей, демонстративно проигнорировавших выборы в парламент и низовые представительные органы власти, – серьезный показатель общественных настроений. Робко, нередко с заискиванием, от которого невозможно избавиться в одночасье, но народ уже требует уважения к себе и своим интересам. Как и полагается источнику власти.

И власть вынуждена оперативно и адекватно реагировать на эти требования. Пока точечно, эпизодически, выборочно, но — реагировать. В любом случае — диалог. Достижение? Безусловно. Наше достижение, замечу, не власти. Власть продекларировала наше право на свободу, и мы непременно должны этим правом воспользоваться. По максимуму, если хотим жить достойно.

С наступающим Новым годом вас, сограждане! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Благополучия нашей стране! Всё будет хорошо. Прорвёмся.