Кто подарки нам принёс

Постановлением президента Узбекистана, подписанным в последний день уходящего года, с 1 февраля следующего года в 1,07 раза повышены размеры заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий, стипендий, пособий.

МРОТ установлен в размере 679 380 сумов, минимальная пенсия по возрасту будет составлять 466 680 сумов, столько составит и пособие инвалидам с детства. Сложнее с престарелыми и нетрудоспособными гражданами, не имеющими необходимого рабочего стажа они будут получать 286 390 сумов.

Особенностью постановления является неизменность базовой расчетной величины, применяемой при исчислении налогов, штрафов и таможенных платежей. Впервые она остается на прежнем уровне – 223 000 сумов.