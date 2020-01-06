За чей счёт банкет?

4 января в урочище Чимган завершился слёт стипендиатов фонда «Умид», созданного во второй половине девяностых годов при президенте Узбекистана. Дорогие костюмы, навернувшиеся на глаза ностальгические слёзы, воспоминания о розовощеком детстве, светские беседы на английском, выражение искренней любви к исторической родине на незабытом узбекском. Так и хочется спросить: за чей счет банкет?

Напомним, что цель создания фонда «Умид», как и всего, появившегося в нашей стране, была благая – подготовить в престижных зарубежных вузах новое поколение управленцев для суверенного государства с рыночной экономикой и демократическими принципами. В реальности, и это признают многие собеседники нашего издания, эта программа подготовки квалифицированных кадров оказалась провальной. Ни специалистов, ни экономики, ни демократии. Почему?

Во-первых, считают собеседники, хорошо знакомые с ситуацией, за границу нередко направляли не одаренных и перспективных, а весьма посредственных, но имеющих родственников с необходимыми в подобных случаях связями. Доходило до того, что зарубежные вузы извещали руководство фонда о прибытии на учебу стипендиата, не владеющего не то что основами профессии, но и английским, знание которого предполагалось контрактом. «Научите хотя бы английскому» — отвечали из Ташкента. И перечисляли в иностранный вуз свободно конвертируемую валюту. Кстати, весьма приличные по тем и нынешним временам казённые деньги.

Во-вторых, инициатор создания фонда наивно полагал, что лучшие представители патриотически настроенного молодого поколения по достоинству оценят широкий жест государства, непременно вернуться на родину по завершении обучения и активно включатся в построение экономически развитого государства. Но «лучшие» быстро смекнули, что предпочтительнее пустить корни в США или Европе, нежели долго бороться за процветание исторической родины. Обеспеченные родители при должностях и со связями помогали им в реализации поставленной задачи.

Справедливости ради необходимо сказать, что были и настоящие патриоты, готовые работать в стране, невзирая на сугубо символическую зарплату и сопутствующие ей трудности. Но их быстро вернули с небес на землю, популярно объяснив, что Узбекистан – не Германия и не США. Здесь свои правила в системе управления государством в целом, и его экономикой, в частности. Самое распространенное из них – «Я начальник – ты дурак». Принимаешь – оставайся, нет – до свидания. И они, помыкавшись, уезжали.

В конце первой половины нулевых стало очевидно, что ожидаемого притока «молодой крови» во все структуры государственного управления нет, как нет и денег, потраченных на обучение «особо перспективных». К тому времени фонд «Умид» объединили с фондом «Устоз», в результате чего на свет появился фонд «Истъедод», но тоже при президенте Узбекистана.

В начале 2004 года фонд попытался вернуть хотя бы деньги, поскольку по условиям контракта, стипендиат по возвращении обязан был пять лет отработать на государственной службе. Отказался – верни плату за обучение. У каждого стипендиата были минимум два поручителя. Первый, как правило, местный вуз, в котором тот учился, второй – либо родственник, либо коммерческая структура. Вуз, рассказывают, технично соскакивал с проблемы, родственник по документам оказывался беднее церковной мыши, коммерческая структура испарялась, не оставив следа.

В то же время, молодые люди, для которых слово «Родина» и тогда было не пустым звукосочетанием, за свой, а не казенный счет, отучившиеся в российских вузах, годами не могли осуществить нострификацию дипломов о высшем образовании. Им без объяснений отказывали даже в сдаче экзаменов, один из которых, к слову, был на знание трудов Ислама Каримова. На начало 2005 года – это было 15 книг, каждую из которых кандидат на нострификацию чуть ли не наизусть учил. Где сегодня труды первого президента – ясно. Вопрос – где те, кто был вынужден плюнуть на всё и сменить страну проживания?

… Насколько известно нашим собеседникам, пересекавшимся с фондом в середине нулевых, ни один из исков о возвращении средств, затраченных государством на обучение стипендиата фонда «Умид» за границей, судебной перспективы не получил. Любопытно, были ли в числе слетевшихся в Ташкент на встречу те, кто не рассчитался с государством, оплатившем их обучение? Если – да, то сколько таких всего и есть ли шанс хоть сегодня понудить их вернуть деньги налогоплательщиков? По сути, оставшись за границей, они украли деньги, которые могли быть вложены в развитие базового и высшего образования в самом Узбекистане.

И когда же мы уясним, что страну может поднять только образованный народ, а не избирательно выделенные из него персоналии, единственное преимущество которых, нередко, только знание английского разговорного?