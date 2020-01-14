Свои погоны ближе к телу

14 января в Узбекистане будут отмечать День защитников Родины. В канун праздника мы решили рассказать о незавидной участи офицера, благодаря профессиональной подготовке, опыту и инициативе которого в июле 2008 года не взлетел на воздух райцентр Каган, расположенный всего в нескольких километрах от древней Бухары. Это – полковник Александр Мокеев, в тот период возглавлявший Главное управление вооружений Министерства обороны Узбекистана, а 26 августа 2010 года признанный виновным по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговоренный военным судом к 15-ти годам лишения свободы. Так Родина отблагодарила своего защитника, отдавшего армии 38 лет и почти половину из них – армии суверенного Узбекистана.

Карьера потомственного офицера (отец – военный лётчик), выпускника Ташкентского военного танкового командного училища (ТВТКУ) Александра Мокеева складывалась более чем успешно. Проходя службу в составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ), уже в 32 года он стал командиром танкового полка, получив воинское звание «полковник». В 1992 году, на момент завершения вывода войск, у него было два варианта – принять предложение Москвы и продолжить службу в Академии бронетанковых войск имени Малиновского или вернуться в родной, но уже независимый Узбекистан. Выбрал второй, полагая, что будет полезен армии этой страны, в связи с распадом СССР испытывающей острую нехватку квалифицированных офицеров.

Через два месяца после возвращения из Германии полковник Алеександр Мокеев был назначен исполняющим обязанности начальника танкового училища. Запомнился образцовым порядком и дисциплиной, ставшими неотъемлемой частью повседневной жизни училища и службы курсантов. При содействии тогдашнего министра обороны – интеллигента, ученого-физика Кадыра Гулямова — в училище были разработаны и внедрены в процесс обучения уникальные, не имевшие аналогов на всем постсоветском пространстве, тренажеры для подготовки механиков-водителей и командиров танковых подразделений. В 2005 году 51-летнего, но всё ещё полковника, буквально уговорили («Некому работать, Александр Михайлович») возглавить Главное управление вооружений Министерства обороны. Именно он, знакомясь с состоянием хранения снарядов на складах, большая часть которых не была оборудована в соответствии с нормативами инженерного строительства подобных объектов, инициировал так называемую «обваловку». То есть, покрытие мест хранения боеприпасов мощным слоем земли, чтобы исключить масштабные разрушения в случае пожара или иных обстоятельств, способных спровоцировать детонацию снарядов. И эта работа была сделана.

Он же инициировал и успел частично провести так называемое «распатронирование» снарядов, хранящихся на складах, в лучшем случае с «афганской» войны, в худшем – с пятидесятых годов прошлого столетия. В идеале для подобной операции подходило специальное импортное оборудование для утилизации снарядов, и это понимали все министры обороны страны. Нужна была валюта. Однако в валюте президент Узбекистана министерству отказал. В результате пришлось отделять порох от гильз чуть ли не вручную. Но отделили, сколько успели. Потому и взрыв, произошедший на ракетно-артиллерийских складах в Кагане 10 июля 2008 года, нанёс минимальный ущерб – незначительные разрушения близлежащих домов и трое погибших, из которые двое – пожарные, прибывшие по вызову.

Через неделю в Бухару для ознакомления с ситуацией по ликвидации последствий взрывов прибыл президент Узбекистана, возложивший вину за происшедшее на Министерство обороны. Словно не ему еще в 1992 году предназначался рапорт первого военного министра суверенного Узбекистана о реальном состоянии складов, где чёрным по белому было написано об их сверхнормативной перегруженности. Словно не он годом ранее наложил резолюцию «Взорвать» на рапорт уже другого министра обороны, запросившего валюту на закупку оборудования для утилизации снарядов.

Осенью 2008 года, видимо, понимая, что из него могут сделать «стрелочника», Александр Михайлович Мокеев подал рапорт об отставке и вышел на пенсию. В том же воинском звании, которое получил почти четверть века назад, в котором 16 лет назад начинал службу в Вооруженных силах Республики Узбекистан.

В своих предположениях полковник, кстати, не ошибся, сделать из него «стрелочника» осенью действительно попытались. Не привлекли лишь потому, что на тот момент посчитались с фактами.

За ним пришли позже — 26 февраля 2010 года. Два жизнерадостных чекиста. С ордерами на обыск и на арест. Из имущества забрали компьютер внучки и 1205 долларов США, оставшиеся от покупки автомобиля Lada после продажи квартиры умершей матери полковника. Кроме того, чекисты прихватили с собой бинокль Carl Zeiss, купленный Мокеевым в период службы в ГДР, и несмотря на квитанцию банка, вытащили из кошелька жены офицера 400 долларов, присланные младшей дочерью на содержание внучки.

Весной того же года полковнику было предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами США. Доказательствами следствие себя не обременяло. Признания выбивали либо ногами, либо шантажом. Мы писали об этом год назад в материале «Судьба офицера», кому не безразлично, может зайти по ссылке. Суд прошел быстро и прогнозируемо. Несмотря на очевидную фальсификацию, несовпадение дат, имен и мест действия, Александр Мокеев был признан виновным по всем эпизодам и осужден на 15 лет лишения свободы. Амнистии полковника не коснулись. Накануне каждой ему, по устоявшейся еще с советских времен схеме, делали два нарушения режима, что исключает сокращение срока наказания или досрочное освобождение. Кому-то в погонах очень не хотелось и не хочется по сей день, чтобы полковник вышел на свободу. Свои погоны ближе к телу.

Необходимо сказать, что офицер неоднократно письменно обращался к бывшему президенту Узбекистана с просьбой пересмотреть его уголовное дело в виду полного отсутствия вины. Письма почему-то перенаправляли в ГУИН МВД, откуда жене регулярно приходил ответ о невозможности освобождения от наказания в виду нарушения требования администрации со стороны осужденного. Реакции военной прокуратуры или СНБ не было вообще. Последний раз жена и дети полковника обращались в виртуальную приемную премьер-министра Шавката Мирзиёева, видимо, надеясь, что времена изменились. Не изменились. Результат был тот же – отвечало ГУИН.

На недавнем свидании с женой Александр Михайлович, потерявший в колонии все зубы, с четырьмя межпозвоночными грыжами, доставшимися в наследство от службы, худой и изможденный, с грустью сказал: «Все забыли обо мне». И назвал фамилии двух генералов, с которыми работал плечом к плечу. Один был секретарем Совета национальной безопасности, другой — министром обороны. По большому счету они его не забыли — они его предали. Оба были прекрасно осведомлены о фальсификации обвинительного заключения и невиновности полковника, оба сегодня на иных должностях, но по-прежнему при погонах. Но ни тот, ни другой пальцем не пошевелили для восстановления справедливости. Ни в период следствия и суда. Ни позже. И это при том, что по отзывам со стороны, степень личной порядочности каждого из них существенно выше среднестатистического показателя.

Неужто лишь потому, что свои погоны ближе к телу? Если да, грош цена таким генералам.

Сергей Ежков

P.S.

Этот материал был опубликован 14 января 2017 года. В начале весны 2017 года Александра Мокеева освободили от дапльнейшего отбывания уголовного наказания. За решеткой он провел более 7 лет из 15 назначенных Военным судом. Но до сих пор ни он, ни другие офицеры, против которых было сфабриковано уголовное дело, не реабилитированы. А. Мокеева не восстановили и в звании полковника, присвоенного ему ещё генералом Грачёвым. Нет звания — нет полагающейся офицеру пенсии. Живет в многоквартирном доме, где почти тридцать лет нет центрального отопления.